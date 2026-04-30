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Veja os serviços e lugares que estarão abertos neste feriado de 1º de Maio em Belém

Feriado do Dia do Trabalhador mudará horários de diversos serviços na capital paraense

O Liberal
fonte

Redes de supermercados abrirão neste feriado do 1º de Maio, no Dia do Trabalhador. (Thiago Gomes / O Liberal)

O funcionamento de diversos serviços e comércios neste feriado de 1º de Maio - Dia do Trabalhador - sexta-feira (01/05) - será alterado. Os bancos, lojas do Comércio e dos Shoppings de Belém estarão o dia todo fechados. Já os supermercados abrem normalmente, com cada empresa decidindo os horários de abertura e fechamento. Todos os shoppings de Belém terão o funcionamento das praças de alimentação das 11h às 22h e os cinemas funcionam de acordo com cada rede.

Os serviços da Prefeitura Municipal de Belém também terão alteração no funcionamento. Os Correios terão as agências fechadas em todo o Brasil neste feriado. Os atendimentos serão  retomados neste sábado (02/05) nas agências que atendem normalmente aos sábados e serão realizadas atividades de entrega. 

As Agências da Previdência Social (APS) do INSS não terão expediente nesta sexta-feira. O atendimento ao público retornará normalmente na próxima segunda-feira (4). Durante o feriado, a Central Telefônica 135 terá apenas atendimento eletrônico. No sábado (2), o atendimento humano será retomado, no horário regular das 7h às 22h. Todavia, o site e aplicativo Meu INSS seguirão com funcionamento de forma ininterrupta durante o feriado.     

A suspensão do expediente está amparada normativamente na Portaria MGI nº 11.460/2025, responsável pela publicização dos feriados nacionais e dos dias de ponto facultativo no âmbito da Administração Pública Federal no ano de 2026.     

 

BANCOS - As agências bancárias estarão fechadas para atendimento presencial ao público  nesta sexta-feira, feriado bancário pelo Dia do Trabalho, em todo o Brasil. As compensações bancárias não serão efetivadas neste dia, incluindo a TED. O PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento no feriado (1/05) poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil, nas localidades onde não há feriado ou ponto facultativo. Como o sábado não é considerado dia útil e, por essa razão, não há liquidação financeira.

Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.

A orientação é que os clientes usem os meios eletrônicos como alternativa prática e segura, que podem usar tanto as áreas de autoatendimento nas agências disponíveis como os canais digitais dos bancos (celulares e computadores) para a realização de transferências e pagamento de contas, e demais serviços. Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

PREFEITURA - A Prefeitura de Belém fará alteração no funcionamento dos serviços públicos municipais neste feriado nacional. Não haverá expediente nos órgãos municipais administrativos. Já os serviços essenciais funcionarão normalmente, de forma ininterrupta, por meio de escalas, para garantir o atendimento à população nas áreas de saúde, segurança pública, limpeza urbana, assistência social e mobilidade urbana.

Equipamentos e serviços municipais:

Novo Restaurante Popular: funciona normalmente, no horário das 11h às 15h, com refeições ao valor de R$ 2.
Serviços de Zeladoria Urbana

Hub do Pix: fechado na sexta-feira (1) e no sábado (2).
Ecoponto: funciona na sexta-feira (1), das 8h às 12h; fecha no sábado.
Setor administrativo dos cemitérios: funciona na sexta-feira (1) e no sábado (2), das 8h às 12h.

Mercado de São Brás
Funcionamento normal:
Terça a quinta-feira: 10h a 0h.
Sexta e sábado: 10h a 1h.
Domingo: 10h a 0h.

Espaços culturais e turísticos
Museu de Arte de Belém (Mabe), Palacete Bolonha e Biblioteca Municipal Avertano Rocha: fechados.

Solar da Beira
Sexta: das 7h às 12h.

Sábado: das 7h às 18h.
Domingo: das 7h às 12h.

Bosque Rodrigues Alves
Fechado no feriado.
Funciona no sábado e domingo, das 8h às 16h, com ingresso a R$ 2.
Serviços veterinários

Hospital Municipal Veterinário (HVET), localizado na avenida José Bonifácio, nº 578, funcionamento das 7h às 19h. Já a Clínica Veterinária e o Belém Animal Itinerante (trailers) estarão com atendimentos suspensos no período.

ÁGUAS DO PARÁ - A Águas do Pará informa que, em razão do feriado de 1º de maio (Dia do Trabalhador), haverá alteração no funcionamento das lojas de atendimento. Na sexta-feira (1º), estarão fechadas as lojas Presidente Vargas, em Belém; Santa Izabel; e Castanhal, além dos postos de atendimento da Estação Cidadania Ananindeua e da Sedeter Marituba.

No sábado (3), apenas a loja Presidente Vargas, em Belém, funcionará normalmente, das 8h às 12h. A concessionária reforça que os canais digitais de atendimento seguem disponíveis 24 horas por dia, por meio do aplicativo Águas App, do site oficial e pelo telefone e WhatsApp 0800 091 0091.

Shoppings 

Parque Shopping Belém - na avenida Augusto Montenegro

Lojas: Fechadas
Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h
Restaurantes: 11h30 às 22h
Cinema: De acordo com a programação

Shopping Metrópole Ananindeua - na BR-316

Lojas e quiosques: fechado            
Praça de alimentação: 12h às 22h            
Academia: 09h às 15h            
Cinema: conforme a programação

Boulevard Shopping Belém - na avenida Doca de Souza Franco

Lojas: Fechadas         
Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h       
Restaurantes: 11h à 00h       
Cinema - De acordo com a Programação


Shopping Pátio Belém

Lojas: fechado     
Praça de alimentação: 12h às 22h     
Restaurantes: 12h às 22h     
Academia: 8h às 17h     
Cinema: conforme programação

Shopping Bosque Grão-Pará
Lojas: Fechadas
Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h
Restaurantes: 11h à 23h
Cinema - De acordo com a Programação

-

Correios

Feriado (1º/5) Todas as agências fechadas
Sábado (2/5), haverá o funcionamento das agências que atendem normalmente aos sábados e serão realizadas atividades de entrega.          

-

INSS: Agências - Fechadas e central telefônica apenas por atendimento eletrônico. 

-

Resumo dos Horários – 1º de Maio (Quarta-feira):  

Lojas: Fechadas.  
Supermercados Líder: 08h às 22h.
Supermercados Formosa: mercado 8h às 21h, e Mix das 8h às 15h.
Praça de Alimentação: 12h às 22h
Parque de Diversões: 12h às 22h
Cinema e Academia: Conforme a programação de suas redes. 

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