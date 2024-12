Veja os prazos de rematrícula e matrícula na rede municipal de ensino em Belém

Estudantes da rede pública municipal de Belém poderão fazer a rematrícula nas escolas a partir da próxima segunda-feira, 9 de dezembro. O prazo vai até o dia 11 para garantir a permanência na vaga para o ano letivo de 2025. Já os novos alunos têm datas escalonadas para realizar a matrícula, conforme informações da Secretaria Municipal de Educação (Semec).

A rematrícula de quem já é estudante da rede municipal e deseja permanecer, em 2025, deve ser feita presencialmente nas unidades educativas. Já as matrículas para quem vai ingressar no sistema municipal de ensino em Belém começa será escalonada conforme grupos prioritários, como detalha a Semec:

O primeiro grupo para quem será aberto o período de matrícula é de estudantes com deficiência: o prazo começou no dia 4/12 e segue até o próximo dia 6/12, feita de forma on-line no site https://prematricula.belem.pa.gov.br, com supervisão das equipes especializadas do Centro de Referência em Inclusão Educacional (Crie).

Ainda em dezembro, novos estudantes indígenas, imigrantes, refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio poderão se matricular no período de 20/12 a 22/12, de forma presencial nas unidades educativas.

Novos alunos, em geral, poderão fazer a pré-matrícula na rede municipal e Funbosque no período de 2 a 9 de janeiro de 2025, o processo é feito no site: https://prematricula.belem.pa.gov.br, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. A confirmação da matrícula será presencial nas datas de 8 a 10 de janeiro.

Já nos dias 8 e 9 de janeiro serão realizadas as matrículas – de forma presencial - de novos estudantes nas unidades de Educação do Campo, das Águas e das Florestas, localizadas nas ilhas e zona rural de Belém.

A Semec explica, ainda, que, ao longo de todo o ano, segue a Busca Ativa de estudantes que estão fora dos sistemas de ensino de Belém, na identificação das crianças, dos adolescentes, dos adultos e dos idosos que estão fora da escola, ajudando-os a voltar para a sala de aula, a permanência e o aprendizado.



Documentação

Após o cadastro no site, os responsáveis devem estar com o número de protocolo do processo de matrícula e levar à unidade de ensino a documentação original e cópia:

Ressalva ou histórico escolar;

Certidão de nascimento;

Carteira de Identidade;

CPF;

Comprovante de residência;

Foto 3x4;

Número de Inscrição Social (NIS);

Carteira de vacinação das crianças;

Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS);

Documento de comprovação de deficiência (se for caso).

Confira a agenda de rematrícula e matrícula completa:

De 4/12 a 6/12 - Rematrícula presencial nas escolas;

De 20/12 a 22/12 - Novos estudantes indígenas, imigrantes, refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio, presencial nas escolas;

De 2/01 a 9/01/2025 - Novos alunos em geral para escolas municipais e Funbosque, com pré-inscrição via site https://prematricula.belem.pa.gov.br

De 8/01 a 9/01 - Confirmação de matrícula dos alunos novos em geral para escolas municipais e Funbosque

De 8/01 a 9/01 - Matrícula presencial nas escolas de novos estudantes nas unidades de Educação do Campo, das Águas e das Florestas, localizadas nas ilhas e zona rural de Belém.