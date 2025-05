Veja onde entregar materiais recicláveis nos Locais de Entrega Voluntária (LEV) em Belém

A capital paraense passa a contar a partir desta semana com 12 Locais de Entrega Voluntária (LEV) da Prefeitura de Belém para receber materiais recicláveis. Os materiais serão coletados por cooperativas, gerando renda aos recicladores e contribuindo com a sustentabilidade no município de Belém.

Os LEVs são grandes contentores de materiais recicláveis, com capacidade para 600kg cada, que a população já tem à disposição pelas ruas da cidade. Os moradores podem levar papel, metal e plástico para depositar nos LEVs.

Veja quais materiais podem ser entregues nos LEVs:

- Embalagens e materiais plásticos: garrafas, potes, sacos, sacolas, canetas, brinquedos, plástico filme, canos e tubos.

- Embalagens e materiais metálicos: latas de bebidas, embalagens de alimentos e objetos de ferro ou latão.

- Papel branco e misto (de preferência sem rasgar ou amassar): revistas, jornais, caixas de roupas e calçados desmontados.

- Caixas longa vida.

Dentre os pontos já disponíveis estão locais de grande movimentação como a praça Batista Campos, a praça da República, Boulevard da Gastronomia, Praça do Operário, Praça Brasil e outros (veja a lista abaixo). Segundo a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), a expectativa é que mais 10 serão instalados nos dias 15 e 16 deste mês.

VEJA OS LOCAIS ONDE ENTREGAR MATERIAIS RECICLÁVEIS

1- Praça Batista Campos (Rua dos Mundurucus)

2- Av. Pres. Vargas (frente ao Bar do Parque)

3- Av. Nazaré (frente Ed. Manoel Pinto da Silva)

4- Boulevard da Gastronomia (frente Cervejaria Cabôca)

5- Praça Felipe Patroni (Av. 16 de Novembro c/ Rua João Diogo)

6- Praça Dom Pedro II (Av. Portugal, ponto de ônibus)

7- Via da Orla (frente quiosque da Blaus)

8- Via da Orla (frente Totem da Polícia Militar)

9- Praça Brasil (Av. Dom Pedro I, frente TRT 8ª Região)

10- Complexo Ver-o-Rio (calçada da entrada principal)

11- Complexo Arquitetônico de Nazaré (ponto de ônibus)

12- Praça do Operário (Av. Almirante Barroso)

EDUCAÇÃO AMBIENTAL - Durante as primeiras semanas, educadores ambientais estarão em cada um dos pontos onde os recipientes serão instalados no intuito de orientar a população do que pode ou não ser despejado nos equipamentos.

Antes de descartar, a equipe da Sezel orienta que as embalagens estejam limpas e vazias, sem fagulhas de materiais organicos. A limpeza dos materiais ajuda na segurança dos catadores que vão manipular os recicláveis, pois evita a atração de vetores.

"Vamos estar aqui todos os dias, inclusive sábado e domingo, para poder conscientizar a população, ou melhor, sensibilizar a população de como usar esse container, que não é qualquer tipo de lixo que tem que ser depositado, só recicláveis”, afirma Rubens Furtado, agente de educação ambiental da Sezel há 24 anos.

COOPERATIVAS - O material recolhido será destinado às cooperativas de reciclagem parceiras da Prefeitura de Belém. Os LEVs são uma política pública permanente da Prefeitura que visa adequar a coleta de resíduos sólidos, inertes e recicláveis a um modelo mais sustentável e moderno, com foco na redução dos resíduos destinados ao aterro e gerando valor por meio do reuso — o que engloba a participação efetiva e constante das cooperativas não somente nesta, mas em diversas medidas da Prefeitura que já foram e que estão sendo adotadas.

“É uma ferramenta importantíssima para que a população entenda a importância da coletiva com o trabalho das cooperativas de catadores. Essa ferramenta é justamente o pessoal armazenar o material já reciclado, trazer ele limpo para que esse material seja encaminhado para as cooperativas e seja reaproveitado. É fundamental que cada cidadão tenha essa compreensão e colabore com essa ação da Prefeitura de Belém”, opina Jonas de Jesus, presidente da cooperativa Central da Amazônia.

A Sezel informou por meio de nota que, por ser apenas o terceiro dia de funcionamento, ainda não é possível ter dados concretos sobre a quantidade do material que será arrecadado. Dados mais precisos sobre a quantidade de recicláveis entregues nas LEVs serão divulgados posteriormente pela secretaria.