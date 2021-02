Confira o que abre e o que fecha no Pará durante o Carnaval

Com sua realização cancelada em razão da pandemia do coronavírus, o Carnaval 2021 será bastante diferente dos realizados nos anos passados e muitos órgãos públicos e espaços públicos e privados manterão seus funcionamentos normais. Confira.



SUPERMERCADOS

Segundo a Associação Paraense de Supermercados (Aspas), não há orientação única quanto aos horários de supermercados nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, sendo cada estabelecimento responsável pelo seu próprio esquema de funcionamento.

BANCOS

A Federação Brasileira de Bancos (Febrabab) informou que o Banco Central decidiu manter o calendário de feriados bancários nos dias 15 e 16 de fevereiro, não havendo atendimento ao público nesses dias. Já na quarta-feira de cinzas, dia 17, o início do expediente será às 12h, com encerramento no horário habitual de cada agência.

COMÉRCIO

O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém afirmou que os três dias que envolvem o carnaval serão dias normais para o comércio varejista de Belém. Lojas em vias públicas poderão funcionar de acordo com Decreto municipal, de 08h às 20h, enquanto que lojas em shoppings e centros comerciais poderão funcionar das 10h às 22h. Esses são os horários permitidos, cabendo a cada estabelecimento ajustar seus horários dentro dessas regras.

ÓRGÃOS PÚBLICOS

A Prefeitura Municipal de Belém informou que não haverá ponto facultativo nos órgãos e entidades municipais nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. Ou seja, todos os estabelecimentos administrados pelo executivo municipal funcionarão normalmente em todos estes dias. A Secretaria Municipal de Administração (Semad) considerou que a adoção dos pontos facultativos no carnaval e quarta-feira de cinzas poderia incentivar a aglomeração de pessoas em espaços públicos e privados, contrariando os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades em saúde.

JUDICIÁRIO

Até a publicação desta reportagem, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) não publicou ato normativo que altere os horários ou esquemas de funcionamento do Poder Judiciário no Estado.



LAZER

A Estação das Docas funcionará diariamente das 10h às 00h, conforme estabeleceu decreto estadual de combate à covid-19.

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças também estará aberto no período de carnaval, de 8h às 18h, com exceção da segunda-feira, dia 15, quando fechará para manutenção semanal.

Já o Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna não terá manutenção semanal na próxima terça-feira, dia 16, funcionando excepcionalmente das 6h às 17h. Nos demais dias, o Parque funcionará normalmente.

SHOPPINGS

- Shopping Castanheira

De 15 (segunda) a 17 de fevereiro:

Lojas e Praça de Alimentação: 10h às 22h

Academia e Cinemas: conforme a programação

- Bosque Grão Pará

De 15 (segunda) a 17 de fevereiro:

Lojas e Praça de Alimentação: das 10h às 22h

Lazer e Entretenimento: das 14h às 22h

Cinemas e Restaurantes: conforme a programação

- Boulevard Shopping:

De 15 (segunda) a 17 de fevereiro:

Lojas e Praça de Alimentação: 10h às 22h

Restaurantes: 11h às 24h

Cinema conforme a programação

- Shopping Pátio Belém

De 15 (segunda) a 17 de fevereiro:

Lojas, Praça de Alimentação e Lazer: das 10h às 22h

Academia e Cinema conforme a programação

- Metrópole Ananindeua

15 de fevereiro

Lojas, Praça de Alimentação e Lazer: das 10h às 22h

Cinema conforme a programação

Polícia federal: fechada

Supermercado: das 8h às 22h

Laboratório: das 7h às 13h

16 de fevereiro

Lojas, Praça de Alimentação e Lazer: das 10h às 22h

Cinema conforme a programação

Polícia federal: fechada

Supermercado: das 8h às 22h

Laboratório: fechado

17 de fevereiro

Lojas, Praça de Alimentação e Lazer: das 10h às 22h

Cinema conforme a programação

Polícia federal: das 12h30 às 17h, só para atendimentos sobre passaporte

Supermercado: das 8h às 22h

Laboratório: das 7h às 17h