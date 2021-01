Veja o que abre e o que fecha no município no aniversário de Belém

A Prefeitura de Belém tornou o expediente facultativo nos órgãos municipais nesta terça-feira (12), aniversário de 405 anos da capital paraense. A portaria N° 07/2021, de 7 de janeiro, informa que o expediente será de atividades para trabalhadores vinculados às unidades e serviços classificados como essenciais no atendimento à população.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que os Hospitais de Pronto Socorro Humberto Maradei Pereira (Guamá) e Mário Pinotti (Umarizal), assim como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Icoaraci, Sacramenta, Jurunas, Marambaia e Terra Firme e o Hospital Geral de Mosqueiro funcionarão normalmente.

Também atenderão normalmente as Unidades Municipais de Saúde (UMSs) da Marambaia, Jurunas, Tapanã, Outeiro, Cotijuba, Carananduba, Baía do Sol, Bengui I e Icoaraci, que funcionam em regime de urgência e emergência.

A Central de Regulação de Leitos, a urgência e emergência do Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (Cemo), a Central de Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e o Centro de Informações Toxicológicas de Belém (CIT) atuarão em regime de plantão para receberem os pacientes que venham a necessitar de atendimento, assim com as unidades que possuem urgência e emergência do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (Iasb).

A fiscalização e do Departamento de Feiras, Mercados e Portos, da Secretaria Municipal de Economia (Secon), e o Departamento de Resíduos Sólidos(DRES), da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), atuarão em regime de plantão.

Na assistência, os Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade; rede de Abrigos e Casa de Passagem do Serviço de Acolhida em Abrigo para Crianças e Adolescentes, do Serviço de Acolhida em Abrigo Para Mulheres Vítimas de Violência, Serviço de Acolhida em Abrigo Para Adultos e Famílias em Situação de Rua; o Setor de Calamidade e Emergência (Sicape); o Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua, e Conselhos Tutelares, atuarão em regime de plantão.

O efetivo operacional da Guarda Municipal de Belém (GMB) trabalhará normalmente nos 51 postos fixos e nos 154 postos volantes.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) estará com a sede administrativa fechada e equipe operacional trabalhando em regime de escala. O atendimento ao público nos postos Bel Fácil (Parque Shopping) e Estação Cidadania (Pátio Belém) ainda dependem da definição do funcionamento dos respectivos estabelecimentos comerciais.

O Bosque Rodrigues Alves funcionará das 8h às 14h.