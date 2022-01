Veja o bairro mais afetado pela greve dos rodoviários, que chega ao sexto dia nesta quarta (12)

A greve dos rodoviários da empresa São Luiz entra no sexto dia nesta quarta-feira (12). Em Belém, a empresa opera as linhas Canudos - Presidente Vargas e Canudos - Praça Amazonas - Tucunduba. Cerca de 7 mil passageiros são transportados diariamente pelos 90 trabalhadores que paralisaram no último dia 7. A categoria cobra o pagamento de salários e benefícios que estão em atraso.

VEJA MAIS

Para que os usuários não sejam mais prejudicados, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou, por nota, que "A empresa vem sendo autuada até que sejam normalizados os serviços oferecidos à população. A Semob determinou que as empresas São José e Rio Guamá, que dispõem de linhas com itinerários sobrepostos aos da São Luiz, também reforcem suas frotas enquanto durar a paralisação".

"As pautas apresentadas referem-se a questões trabalhistas que dizem respeito à relação empregador e empregado e são diretamente acompanhadas pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) e dos respectivos sindicatos dos rodoviários. Sensível ao pleito, a Semob acompanha o caso para assegurar que a empresa garanta o pronto restabelecimento da prestação do serviço", conclui a Semob.

A Diretoria de Comunicação do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belém (Sintrebel) informou que uma nova reunião com os proprietários da empresa está prevista para esta quarta (12), para uma nova tentativa de conciliação e fim da greve.