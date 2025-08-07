veja como solicitar o serviço de manutenção da arborização urbana em belém

Moradores de Belém que precisam de serviço de manutenção da arborização urbana, como podas, remoção de árvores com risco de queda ou avaliação técnica, devem seguir um procedimento estabelecido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), como orienta a Prefeitura de Belém.

O órgão reforça que qualquer poda ou corte de árvore em Belém precisa de autorização prévia, e intervenções feitas por conta própria, como podas irregulares ou envenenamento, podem trazer riscos à segurança e gerar sanções.

Para solicitar o serviço, o morador pode entrar em contato:

Por telefone ou WhatsApp: (91) 98496-9039

Presencialmente: Travessa Quintino Bocaiúva, 2078, bairro Batista Campos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Ao formalizar o pedido, é necessário apresentar:

Endereço completo da árvore

Documento de identidade com foto

Comprovante de residência (conta de água, luz ou internet)

Foto da árvore que precisa de manutenção

Todas as solicitações passam por avaliação técnica. Caso seja identificada a necessidade de intervenção, a Semma agenda o serviço conforme critérios de prioridade e segurança.