Veja como será a nova edição da Feira do Empreendedorismo Inclusivo em Belém

As duas próximas edições da Feira do Empreendedorismo Inclusivo em Belém já têm data definida: neste sábado (23/11) e domingo (24/11), e nos dias 7 e 8 de dezembro. Os eventos ocorrerão no Parque Urbano Porto Futuro, no bairro do Reduto, e são promovidos pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Políticas Para o Autismo (Cepa), sempre no horário das 16h às 21h (aos sábados) e das 18h às 21h (aos domingos).

VEJA MAIS



Segundo os organizadores, a Feira busca proporcionar um espaço inclusivo para a divulgação e comercialização de produtos desenvolvidos por pessoas com autismo, seus familiares e associações. Dessa forma, a economia criativa movimentada por esses empreendedores fortalece o protagonismo, o empoderamento e geração de renda de pessoas com autismo.

Mais de 400 famílias cadastradas no sistema da Cepa já participaram das 18 edições da Feira do Empreendedorismo Inclusivo realizadas até aqui, contribuindo para a movimentação de mais de R$ 150 mil em vendas no acumulado. Nos eventos deste final de semana e do próximo mês, serão disponibilizados produtos natalinos, artesanato, crochê, brinquedos, objetos de decoração, alimentos e bolsas.

Feira do Empreendedorismo Inclusivo (novembro)

Abertura: 23/11 (sábado), das 16h às 21h

Encerramento: 24/11 (domingo), das 18h às 21h

Local: Parque Urbano Belém Porto Futuro

Endereço: Rua Belém, s/n – Belém (PA)

Feira do Empreendedorismo Inclusivo (dezembro)

Abertura: 07/12 (sábado), das 16h às 21h

Encerramento: 08/12 (domingo), das 18h às 21h

Local: Parque Urbano Belém Porto Futuro

Endereço: Rua Belém, s/n – Belém (PA)