Veja como se inscrever em cursos e atendimentos psicológicos e jurídicos gratuitos na Grande Belém

A população de baixa renda da Grande Belém já pode se inscrever em uma variedade de cursos, atendimentos jurídicos e psicológicos gratuitos, ofertados pelo Centro Cultural e Esportivo do Pará (CCESP). O agendamento e inscrição estão disponíveis de forma online, no site da instituição. Os serviços serão oferecidos presencialmente na sede da instituição, localizada no bairro de Nazaré, na capital paraense. As atividades estão programadas para iniciar em 22 de julho e vão até dezembro de 2024.

Atendimento jurídico

O CCESP através do departamento jurídico oferta atendimentos ligados a área civil, familiar, obrigações, contratos, regime de bens, pensão alimentícia, ações de divórcio, adoção, trabalhista, previdenciária e penal.



Para conseguir o atendimento, é preciso comprovar renda familiar inferior a três salários mínimos. Além disso, a tramitação do processo deve ocorrer no estado do Pará.

É necessário que a pessoa interessada não tenha advogado particular constituído, não seja atendido pela Defensoria Pública e nem pelo NPJ de outra instituição de ensino. No caso de processo em curso, deve haver pelo menos 10 dias de prazo para manifestação nos autos.



Além do atendimento para pessoas físicas, haverá atendimento a pessoas jurídicas sem fins lucrativos como associações, ongs e fundações. Para esse público, ainda serão oferecidos serviços contábeis como regularização de impostos de renda, DCTFs e regularização por omissão de declaração.

Atendimento psicológico

Os atendimentos serão presenciais com hora marcada. O agendamento deve ocorrer através do preenchimento do formulário no site da instituição.

Cursos

Uma série de cursos será realizada. Entre os mais procurados está o de informática para estudantes ou egressos do ensino médio da rede pública ou bolsistas de escolas particulares. As aulas serão ministradas duas vezes por semana por professores, engenheiros e técnicos da computação em diferentes módulos.

Também serão ofertados no programa educativo permanente os cursos de libras; leitura e produção de texto; escrita criativa; desenho de paisagem e ilustração; criação e elaboração de quadrinhos; fotografia em mídias móveis; edição de vídeo; bijuteria em tecido; dança para idosos; iniciação ao violão; técnicas circenses; danças contemporânea, de salão e urbana; iniciação à percussão; literatura, história e questões raciais no Brasil e literaturas africanas no processo de formação de leitores.

O programa educativo permanente do CCESP é uma realização da Fundação Nacional de Arte/MinC através do Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas.

Inscrições no curso de informática, atendimento jurídico e psicológico: https://www.ccesp.com.br/atendimentos



Para os cursos do programa educativo permanente: https://www.embrasesc.com.br/cursos