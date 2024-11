Veja como foi a solenidade do Dia da Bandeira em Belém

O Comando Militar do Norte (CMN) realizou na manhã desta terça-feira, 19, a tradicional solenidade em homenagem ao Dia da Bandeira. O evento ocorreu na Praça da Bandeira, localizada na rua João Diogo, no bairro da Campina, em Belém, e teve início por volta das 11h40. Um dos momentos mais importantes da programação foi o hasteamento do P​avilhão Nacional, às 12h, conduzido pelo General de Exército José Ricardo Vendramin Nunes, comandante do CMN. Equipamentos usados em operações militares, como lanchas e caminhões, foram expostos na área central da praça, atraindo a atenção de quem passava pelo local.

Instituído pelo Decreto nº 4, de 19 de novembro de 1889, o Dia da Bandeira celebra a adoção do atual símbolo nacional, poucos dias após a Proclamação da República. A data é marcada por cerimônias simultâneas em todos os quartéis do Exército Brasileiro, reforçando o sentido de unidade e respeito à Pátria.

Incineração de bandeiras

Um dos momentos mais emblemáticos da solenidade foi a incineração de bandeiras consideradas inservíveis, em conformidade com a Lei dos Símbolos Nacionais (Lei nº 5.700/1971). Esse procedimento, que garante o descarte respeitoso das bandeiras danificadas ou desgastadas.

Participaram do evento militares, representantes do governo do estado, das polícias Federal e Militar, do Corpo de Bombeiros, do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), convidados, e alunos do curso de Direito de uma faculdade particular de Belém.

Dia da Bandeira em Belém Foto: Thiago Gomes/ O Liberal

Valorização dos símbolos nacionais

Entre os destaques estavam crianças do Espaço Educacional Primeira Infância, que assistiram atentamente à cerimônia. A diretora da escola, Nazaré Mello, destacou a importância de inserir os pequenos no universo dos símbolos nacionais. “A escola tem tradição em ser convidada e se faz presente aqui nesta cerimônia e em outras também do Exército, há mais de dez anos. Para nós é uma honra estar aqui representando as escolas de educação infantil, porque, desde cedo, se mostra a importância de se cultivar para um futuro melhor os nossos símbolos nacionais”, declarou.

A pequena Clara Betina Silva, de apenas 7 anos, resumiu o significado da ocasião. “Estou muito feliz em comemorar essa data, que representa uma coisa muito grande para a história do país”, disse a menina.

Bandeira é o símbolo pátrio mais importante, diz comandante do CMN

O General de Exército José Ricardo Vendramin Nunes enfatizou a relevância da data. “O Dia da Bandeira é o dia do Pavilhão Sagrado. A gente cultua a bandeira desde que entra no Exército. Nesse momento, em todo o Brasil, tem quartéis do Exército hasteando a bandeira nacional. É uma homenagem, pois a bandeira simboliza tudo para a gente. É o símbolo pátrio mais importante. Então, o Exército é um cultuador das tradições, da história do Brasil. Esse é o símbolo máximo. O dia 19 é sagrado para todos nós”, afirmou.

O comandante também refletiu sobre o sentimento de esperança que a bandeira inspira. “O sentimento é de orgulho, de pertencer a um país que tem dificuldades, mas que sempre vai para frente, feito de gente calorosa, solidária, hospitaleira. Esse é o brasileiro. A gente olha para a bandeira sempre com muita esperança, de dias melhores. Nosso povo é um povo trabalhador, e a bandeira simboliza todos nós, sem distinção nenhuma”, refletiu.

Além disso, o General manifestou interesse em colaborar com a revitalização da Praça da Bandeira. “Queremos muito ajudar na revitalização desse espaço público aqui, que está na frente do nosso Quartel General. Vamos ver se fazemos uma cooperação futura com outros entes que têm interesse em revitalizar e melhorar esse espaço, para que a bandeira, que está sempre hasteada aqui, tenha um destaque maior em um espaço público mais bem conservado”, revelou.