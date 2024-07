Veja como ficaram os painéis artísticos em três estações do BRT, em Belém

Até esta quarta-feira (3), as intervenções artísticas da “Galeria de Arte Urbana de Belém”, já concluíram 23 painéis nas estações troncais do BRT: Tapanã, Maracacuera e São Brás, com artes que refletem sobre a Amazônia e temas relacionados à sustentabilidade. As ilustrações iniciaram no dia 17 de junho fazem parte do projeto Cores do Pará, que é patrocinado pela Equatorial Pará, via Lei Semear de incentivo à cultura do Governo do Estado, e conta com o apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel).

O projeto atua como uma ação de divulgação das obras de artistas visuais paraenses, fazendo com que possam alcançar cada vez mais um público maior. Além disso, surge como uma ação de sustentabilidade que alertará sobre as riquezas da Amazônia e os cuidados necessários com o meio ambiente durante a COP-30, que será realizada em Belém em 2025.

Até esta quarta-feira, 3, 23 obras já foram criadas. Nesta intervenção, o projeto conta com a participação dos artistas Pedro Ordep, Ghaspar, Fábio Graph, Dannoelly Cardoso, Mama QUILLA e And Santos, que se dividiram entre as estações e estão realizando as intervenções demonstrando todo seu afeto pela nossa região.

painéis BRT Obra: São Brás verde(homenagem aos periquitos de São Brás) Artista: Graf Estação BRT: São Brás | Foto: André Ferreira Obra: Olhar Astuto Artista: Dannoelly Cardoso Estação BRT: Tapanã | Foto: André Ferreira Obra: Em deságua Artista: Dannoelly Cardoso Estação BRT: Tapanã | Foto: André Ferreira Obra: Peixe Pirarara Artista: Ordep Estação BRT: São Brás | Foto: André Ferreira A obra Cultura e Biodiversidade, de Cely Feliz, enche os olhos de beleza e faz pensar: na Estação BRT São Brás | Foto: André Ferreira

São Brás

Na estação localizada em São Brás, foram entregues já 13 obras feitas pelos artistas Graf, Ordep e Cely. “Os trabalhos estão sendo feitos com o objetivo de trazer uma reflexão e valorização das nossas riquezas. Além disso, é importante trazer representações dos povos que protegem e guardam a nossa região, além de conscientizar sobre os cuidados com nossa mata e nossos bichos”, reforça Graf, artista visual.

As obras concluídas receberam os títulos: Universo Dócil, Graffitigena, Mamãe Natureza, Mensageiro, São Brás Verde, Calmaria ao Pôr do Sol, Açaí Sustentável, Energia da Floresta, Cultura e Biodiversidade, Série Entidades da Água, Pica-pau Cabeça Amarela, O Artesão Marajoara e Peixe Pirarara

Tapanã

Representando os povos originários e o olhar encantado pela natureza, a Estação BRT Tapanã recebeu a intervenção das artistas Dannoellly Cardoso e Mama Quilla. até o momento, 7 paineis foram criados e trazem os títulos: O Sentir; Olhar Astuto, Troca em Olhares, O Olhar Pelo Mundo, Em Deságua, O Renascer e Dentro da Maré.

“Eu sempre tive muito contato com as matas e uma forte conexão com a floresta. Trago nessas obras a minha relação com o sentir, ver e ser parte da natureza. Pretendo trazer cada vez mais um pouco da visão criativa que despertei a partir da relação com o meu filho e com a nossa natureza.”, conta a artista visual Mama Quilla.

Maracacuera

Cultura indigena, paixão pela floresta e o cuidado com a natureza estão simbolizados nos paineis criados na Estação BRT Maracacuera, localizada em Icoaraci. O responsável pela intervenção, neste terminal, foi o artista Gaspher, que concluiu, até o dia 3 de julho, 3 painéis intitulados: Mãe Natureza, O Pôr do Sol e o Caboco Ribeirinho.