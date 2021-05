Veja como comprovar que é profissional da educação para receber a vacina em Belém

A vacinação contra a covid-19 dos profissionais da educação infantil e especial ocorre neste sábado (29). Em reunião com o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Pará (Sinepe), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) estabeleceu que, para comprovação de prestação da atividade, poderá ser apresentado o contracheque ou a carteira de trabalho do funcionário.

Padres e freiras que trabalham com educação infantil ou especial mas que não possuem vínculo empregatício, devem fazer constar na declaração que fazem parte da congregação mantenedora da unidade de ensino.

Por fim, os donos de escolas, que além de serem proprietários também exerçam atividades na educação infantil ou especial, devem apresentar no posto de vacinação o estatuto com ata de posse como membro da diretoria ou o contrato social do estabelecimento.

O Sinepe criou um canal de atendimento a professores, funcionários e donos de escolas para esclarecimentos sobre a vacinação. Os contatos são (91) 3225 2530 ou (91) 3223 2571.