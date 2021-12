Veja como ajudar e participar do Dia Mundial de Luta contra a Aids em Belém

Nesta quarta, 1° de dezembro, quando é lembrado o Dia Mundial de Luta contra a Aids, várias entidades de Belém realizam uma programação com serviços gratuitos ofertados à população. Ao longo de todo o dia, no Parque da Residência, em São Brás, estão ocorrendo atendimentos de emissão de documentos e atendimentos gratuitos em saúde. Os serviços são voltados também a pessoas soropositivas em situação de vulnerabilidade social na capital paraense.

Desde as 9h o Parque da Residência está abrigando serviços de emissão de carteiras de identidade, carteira digital de trabalho e segunda via de certidão de nascimento. Também está sendo oferecida orientação jurídica e emissão de segunda via e atualização de CPF.

Também estão sendo feitas consultas médicas com clínicos gerais, além de testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites e aferição de pressão arterial, glicemia, saturação e temperatura. Preservativos masculinos e femininos estão sendo distribuídos. Os visitantes também podem ter acesso a material informativo que ajuda a esclarecer sobre a prevenção e tratamento da Aids.

A programação do Dia Mundial de Luta Contra a Aids seguirá com atendimentos até 19h30, com agenda cultural até 21h. A ação conta com a parceria do governo do Pará.

Doações para o Natal



A coordenação do evento também está fazendo uma chamada solidária, para doações de quilos de alimento não perecível que estão sendo recolhidos também no acesso ao Parque da Residência. Os donativos serão distribuídos em cestas no período do Natal. A programação desta quarta também conta com a apresentação de artistas locais.

"O primeiro de dezembro é o dia onde o movimento social, a gestão pública e a população de modo geral se unem para rememorar a importância do enfrentamento a essa pandemia, que, mesmo com mais de 40 anos de existência, continua fazendo milhares de vítimas", lembra o ativista Beto Paes. Ele ressalta que há necessidade de diálogo para combater o preconceito e melhorar as políticas públicas vigentes para pessoas que vivem com HIV/AIDS. "Precisamos dialogar com a sociedade para que busquemos combater a discriminação às pessoas que vivem com HIV, discriminação esta responsável pelo abandono e pela não adesão ao tratamento”, comenta Paes, ao enfatizar a necessidade de falar sobre a AIDS como grande problema de saúde pública.

"A participação dos cidadãos, independente da pessoa ter ou não o vírus, é fundamental para a ruptura de preconceitos e justiça social", reforça o jornalista Marcelo Oliveira, que desde o primeiro semestre deste ano participa de ações da organização não governamental Arte pela Vida. “É nosso papel, enquanto cidadãos e cidadãs, olhar com atenção e respeito às pessoas que vivem com HIV/AIDS, pois também estamos falando de uma pandemia que atinge milhares de famílias, independente de cor, classe social e principalmente orientação sexual. São pessoas marginalizadas pelo preconceito que impera na sociedade e pela falta de informação”.

Para o cantor Anck, que integra a programação cultural deste dia primeiro de dezembro em Belém, a ação também contribui para quebrar barreiras e desmistificar o problema. "É muito importante participar desta causa e usar minha imagem para ajudar muitas pessoas. É a primeira vez que sou convidado a participar e me sinto no dever de apoiar como cidadão e artista. Fico feliz e espero que mais pessoas possam olhar para a causa e contribuir também”.



Confira a programação:

9h às 14h - Ação de cidadania com o programa ParáPaz

10h - Blitz de prevenção com a sociedade civil

10h - Projeção de vídeos e depoimentos de pessoas vivendo com HIV/AIDS

14h - Início da Programação Cultural no Teatro Gasômetro

15h30 - Espetáculo Teatral "Positivos"

16h - Banda Pin-up

16h30 – Cantor Carlos Reis

17h – Cantor Anck

17h30 – Cantor Chucky

18h – Banda D'boa

18h30 – Apresentação de drags queens

19h - Orquestra de Violoncelistas da Amazônia

19h30 – Cantora Tiffany Boo



Serviço:

Dia Mundial de Luta contra a AIDS

Dia: 1°/12/2021 (quarta-feira)

Horário: das 9h às 21h

Local: Parque da Residência (Teatro Gasometro). Av. Magalhães Barata, 830. São Brás.