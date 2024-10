Veja as novas mudanças no trânsito da rodovia BR-316

O trânsito na BR-316 passa por novas mudanças, com a conclusão da segunda etapa das obras de drenagem do canal Toras e a criação de dois novos desvios, devido às obras de reestruturação da rodovia.

Na última quarta-feira, 16, foram instalados dois novos desvios, um no quilômetro 3 (KM-03), no sentido Belém, e outro no quilômetro 7 (KM-07), no sentido Marituba da rodovia. Os condutores que trafegam pela área precisam acessar os corredores alternativos, conforme a orientação do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM).

O desvio no KM-03, sentido Belém, começa passando o viaduto da rodovia Mário Covas até o retorno mais próximo. Já no KM-07, no sentido Marituba, o desvio é a partir do viaduto da Avenida Ananin até o edifício comercial Business-316.



Em ambos os casos, o trânsito foi desviado para uma faixa de asfalto e uma pista destinada ao BRT Metropolitano. O acesso às ruas transversais e aos estabelecimentos estará garantido.

Conclusão de etapa

Outra mudança pela qual passa a rodovia BR-316 é a liberação da pista no sentido de entrada em Belém, devido à conclusão da segunda etapa das obras de drenagem do canal Toras - obra que busca resolver problemas com alagamentos na via. De acordo com o NGTM, com o asfaltamento da pista que foi escavada para o assentamento da tubulação, o tráfego será liberado nos próximos dias.

Agora, operários e máquinas vão focar no assentamento da tubulação no canteiro central, onde não haverá intervenções de trânsito. Veículos poderão seguir na rodovia pelas pistas de asfalto já liberadas. Após a conclusão desta terceira etapa, que deve durar cerca de 30 dias, será necessária a abertura de outro desvio no sentido saída de Belém, para que a drenagem seja instalada por completo em toda rodovia.