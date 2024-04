Veja 10 motivos para visitar o complexo do Ver-o-Peso, em Belém

No ano de 2008, o Complexo Ver-o-Peso, no bairro da Campina, em Belém, foi selecionado por mais de meio milhão de internautas como uma das Sete Maravilhas Brasileiras. O local é parte de um complexo arquitetônico que possui 25 mil metros quadrados, junto com o Mercado da Carne, a Praça do Pescador, a Praça do Relógio, a Doca, a Feira do Açaí, a Ladeira do Castelo e o Solar da Beira.

No Ver-o-Peso é possível encontrar de tudo um pouco, como verduras e frutas típicas da região amazônica, farinhas de todos os tipos, camarões e peixes secos, artesanato, remédios naturais, ervas e mandingas, animais vivos e mortos, temperos típicos como o tucupi, feijões, favas e grãos etc.

Veja 10 motivos para visitar o Ver-o-Peso:

1 - Artesanato

As barracas de artesanato do Ver-o-Peso apresentam uma variedade de peças produzidas por meio do reaproveitamento de diversos itens presentes na região amazônica, como brincos, colares, pulseiras à pratos, bolsas, decoração, cestarias. Em sua maioria, feitos à base de casca de coco, fibra de açaí, além de alguns artigos da famosa cerâmicas marajoara e tapajônica.

2 - Variedade de temperos, frutas e verduras regionais

Como toda feira que se preze, o Ver-o-Peso dispõe de uma enorme pluralidade de temperos, frutas e verduras, sendo algumas dessas bem regionais, como a castanha-do-pará, açaí e cupuaçu. Mas também é possível encontrar pupunha, tucumã, entre outras.

A respeito dos temperos e verduras, os maiores exemplos são o cheiro-verde, jambu, couve e limão.

3 - Banhos com ervas medicinais

Na região amazônica é muito forte as crenças e rituais populares que giram em torno dos famosos “banhos medicinais”. Sendo assim, o Complexo do Ver-o-Peso também oferece uma enormidade de opções quando se fala em banhos realizados à base de plantas e misturas feitas de diversas formas.

No setor das ervas tem opção para os mais diversos motivos, como para quem deseja afastar o mau-olhado, para quem quer trazer um amor de volta ou até mesmo para quem quer encontrar o seu amor verdadeiro. Mas tem opções para aqueles que querem curar-se de alguma enfermidade ou para atrair boas energias. E até para passar em concursos. Tudo vai depender do que o visitante estiver procurando naquele momento.

4 - Mercado de peixes

De longe é fácil perceber as torres azuis que são as maiores características visuais do Complexo do Ver-o-Peso. Dentro do local funciona o mercado de peixes, que tem uma fartura impressionante de peixes frescos, sendo em sua maioria presentes apenas na região norte do Brasil. Os maiores exemplos: filhote, pargo, pescada amarela, dourada, tambaqui, pintado, pirarucu, entre outros.

5 - Mercado de carnes Francisco Bolonha

Atravessando a rua, é possível chegar no Mercado de Carnes, que se caracteriza por sua singularidade arquitetônica. Além de oferecer uma grande variedade de carnes em exposição em ganchos, é possível subir a escada em caracol localizada logo na entrada do Mercado, tendo a oportunidade de contemplar a vista panorâmica do mercado. No local também há restaurantes que servem café da manhã e almoço.

6 - Comidas e bebidas regionais

Talvez este seja o carro-chefe de todo o complexo, pois é nele também que pode ser encontrado praticamente todos os itens de um almoço genuinamente paraense. Quando se fala em ir almoçar no Ver-o-Peso, a primeira opção é o peixe frito com açaí e farinha. Mas é possível encontrar barracas que vendem tacacá, maniçoba, entre outros lanches.

Próximo às tendas de comidas, é possível encontrar barracas de mingau de tapioca, milho ou arroz.

Um item muito consumido pela população paraense e que está presente quase que diariamente nas refeições é a farinha, que também pode ser encontrada em com vasta opção de sabor, tonalidade e espessura. A mais famosa é a “farinha de Bragança”.

Também há uma diversidade de bebidas produzidas e consumidas em Belém, como os sucos de polpas das frutas exóticas paraenses, como murici e o cupuaçu. Para quem deseja experimentar uma bebida mais forte, a opção a cachaça de jambu é uma boa. Feita a partir da erva de mesmo nome, possui essa e outras finalidades gastronômicas. E para fechar com chave de ouro, o tucupi, que é sumo amarelo extraído da raiz da mandioca, é utilizado como base no preparo do pato no tucupi e o tacacá.

7 - Feira do açaí

Um ambiente de contemplação plena para os turistas que vem a Belém, pois o visual ali exposto às 5h possui um caráter inigualável, com os cestos lotados da fruta in natura e como os vendedores e compradores fazem a negociação do produto.

8 - Camelôs

Os comerciantes que vendem seus produtos no mercado são parte fundamental da história desse complexo de 397 anos, pois ali é possível encontrar uma variedade de produtos como roupas, sapatos e eletrônicos, ou seja, essa parte tem mais itens do dia a dia.

9 - Solar da Beira

O Solar da Beira é um prédio histórico que faz parte do complexo e já serviu como recebedoria de rendas e restaurante, mas atualmente tem uma feira de artesanato. Também é um bom lugar para ter uma vista privilegiada da imensidão do mercado. Bem protegido, o local conta com banheiros públicos e um posto da Guarda Municipal, além de ter recebido uma reforma recentemente para a sua reinauguração em 2020. Nele é possível ter uma nova visão do mercado, suas barracas e prédios anexos.

10 - Peixes e camarões

A oferta de peixes não se restringe apenas ao interior do mercado de ferro, pois é possível também perceber a disposição de certos tipos de pescados na área aberta da feira, como o pirarucu seco. O peixe é um dos maiores de água doce do planeta, nativo da Amazônia.

Além disso, é possível vislumbrar uma farta opções de camarões sendo comercializados, em especial o camarão seco e o aviú, que seria uma espécie do crustáceo de aproximadamente 8 mm, encontrado em abundância na superfície dos rios amazônicos.

Lucas Quirino, estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade.