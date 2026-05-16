Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Belém chevron right

Veículos avançam sobre calçada e colocam pedestres em risco na av. Augusto Montenegro, em Belém

Mesmo o fluxo sendo permitido para seguir para estacionar, as irregularidades são constantes

Gabriel Pires
fonte

Perigo é constante para os pedestres que precisam trafegar no trecho (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Pedestres que circulam pela avenida Augusto Montenegro, nas proximidades da rodovia do Tapanã, enfrentam risco diário por conta do tráfego irregular de motos e carros sobre a calçada. Mesmo o fluxo sendo permitido para seguir para estacionar, as irregularidades são constantes. Alguns condutores passam pelo trecho em alta velocidade, colocando em perigo quem caminha pela área, segundo as denúncias de quem passa pelo trecho.

No mesmo trecho da via, outro problema é o desrespeito ao semáforo. Quando o sinal fecha para os veículos e os pedestres iniciam a travessia, motociclistas aproveitam a movimentação para avançar de forma irregular. Para quem circula pelo local, é preciso redobrar a atenção para evitar acidentes.

A dona de casa Eliane Monteiro, que transita pelo local regularmente, afirma que a situação é perigosa e constante. Para ela, trafegar na calçada junto da filha, é um perigo diário. "Eu passo às terças e quintas para levar minha filha no inglês. É perigoso porque as motos e os carros passam por aqui. Eles entram para estacionar nas clínicas e lojas, e a gente precisa estar sempre atenta para não sofrer um acidente", relata.

Ela explica que a movimentação intensa de veículos que entram na área para desembarque aumenta o risco para quem está a pé e afirma que carros e motos acessam o trecho para deixar pessoas nas lojas, o que acaba atrapalhando a circulação dos pedestres.

Falta de fiscalização

A moradora reclama da falta de fiscalização no trecho e cobra organização por parte dos órgãos responsáveis. "Tem que ter fiscalização, uma organização melhor. Isso para ficar melhor para todos, tanto para pedestres quanto para motoristas. Nunca vi agente de trânsito aqui, nem esporadicamente", afirma.

Para Eliane, a sensação é de abandono e de que o pedestre não é respeitado. E diante desse cenário, ela reforça que quem passa pelo local precisa estar sempre alerta. "É perigoso para todos que precisam passar por aqui. Parece que eles não têm noção do perigo de se aproximar demais da gente. Parece que o pedestre não tem direito algum. A gente tem que redobrar a atenção porque não temos esse respeito. Temos que prezar pela nossa vida, senão acabamos sofrendo um acidente aqui", lamenta.

Perigo constante

Já a servidora pública Zenilda Palheta enfatiza que a situação no trecho é um perigo constante e relata que já presenciou diversos acidentes no local. Ela conta que, no último dia 10, seguia de bicicleta quando quase foi atingida por um motorista que avançou em alta velocidade. Para evitar a colisão, precisou frear bruscamente e caiu. “O rapaz vinha com tudo e eu tive que frear e cair da bicicleta para não bater nele. E ainda saiu do carro querendo me bater, dando razão para ele mesmo”, disse.

Problema crônico

Segundo Zenilda, esse tipo de ocorrência é comum ao longo de toda a avenida Augusto Montenegro. Ela explica que os conflitos entre ciclistas e veículos se repetem em vários pontos da via. A servidora diz ainda que a área é destinada a pedestres e ciclistas, mas que “é carro e moto direto”. “É constante isso aqui, não é só nesse trecho, é a Augusto Montenegro inteira. A gente tem que ter muito cuidado, porque senão eles realmente batem na gente. É um caos”, resume.

Ela reforça que até na travessia pela faixa os riscos são altos, já que muitos motoristas não respeitam o semáforo. Zenilda critica também a falta de fiscalização no local. “Eu nunca vi fiscalização aqui”, comenta. Ela comenta que viu um vídeo nas redes sociais mostrando um agente multando motoristas, mas que o fiscal foi criticado. Na avaliação dela, “multa não é fiscalização”.

Ela destaca ainda que a movimentação de pessoas é intensa, incluindo idosos e crianças, o que aumenta a necessidade de cuidados. “O pedestre e o ciclista têm que ter cuidado, porque carro e moto não respeitam”, diz. Zenilda afirma que muitos motoristas usam o trecho para furar o sinal ou cortar caminho vindo de um condomínio próximo, o que agrava o risco. “Eles vêm daquele condomínio e passam direto para furar o sinal”, frisa.

Posicionamento

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento sobre o caso à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel). A reportagem aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

trânsito

avenida augusto montenegro
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

De mãe para filha

De erveiras a cozinheiras: mães e filhas fortalecem tradições em negócios no Ver-o-Peso

Laços familiares transformam ensinamentos do dia a dia em parceria de trabalho e fonte de renda em Belém

10.05.26 8h00

Debaixo d'água

PMB desmarca pela segunda vez reunião para apresentar projeto da obra à comunidade do Mata Fome

Prefeitura de Belém não dá resposta para moradores, após quase um mês do transbordo do igarapé

09.05.26 17h39

Festivais de tortas

Tendência nas redes sociais, festivais de tortas conquistam público em Belém

Eventos reúnem variedade de sabores, atraem filas e ampliam experiências gastronômicas na capital

03.05.26 8h00

Moda do torcedor

Economia circular: brechó de camisas de futebol cresce e atrai público fiel em Belém

Peças retrô e mais acessíveis impulsionam consumo entre torcedores na capital paraense

26.04.26 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

TRANSTORNOS

Nova apreensão de ônibus ‘Geladão’ reduz frota e prejudica usuários em Belém

Apresentados pela Prefeitura de Belém como a maior entrega de ônibus novos da história da capital paraense, os veículos agora estão sendo retirados das ruas por problemas financeiros

09.05.26 17h00

INFRAESTRUTURA

Três bairros de Belém terão 44 ruas asfaltadas; saiba quais são

A iniciativa contribui para o desenvolvimento local e facilita a circulação de veículos e pedestres

14.05.26 12h05

ATERRO SANITÁRIO

Entenda como funciona a destinação de resíduos sólidos na Grande Belém

Aterro Sanitário de Marituba recebe e trata os resíduos sólidos de Belém, Ananindeua e Marituba

10.05.26 9h00

TENSÃO

'Rezem por nós', diz músico preso em trio elétrico após incidente durante procissão em Belém

Incidente ocorreu durante a Procissão Luminosa da Festividade de Fátima e deixou um homem ferido na noite desta terça-feira (12)

12.05.26 22h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda