Vazamento vai deixar cinco bairros de Belém sem água

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) anunciou na noite desta quinta-feira (15) que cinco bairros de Belém devem sofrer com a interrupção emergencial no abastecimento de água por conta de um vazamento. A Cosanpa não informou a localização do vazamento.

De acordo com o órgão, o trabalho irá iniciar às 23h desta quinta-feira e a previsão é que seja concluído até 3h de sexta-feira (16). Os bairros afetados são: São Brás, Fátima, Canudos e partes do Marco e Pedreira.