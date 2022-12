Vazamento alaga a Almirante Barroso e deixa parte dos bairros Souza e Entroncamento sem água

Um buraco, na avenida Almirante Barroso, perto do complexo do Entroncamento, revelou um vazamento de água que alagou a pista e até entrou no túnel. Com isso, o abastecimento de parte dos bairros Souza e Entroncamento ficou comprometido. Enquanto isso, na pista, o excesso de água exigiu atenção de motoristas. E também de pedestres, para que não se molhassem com os veículos espirrando água.

Moradores da área apontaram que o problema começou há cerca de dois dias, mas nesta quinta-feira (15), o vazamento ficou mais grave, ao passo que o buraco abriu mais com a força da água. E assim, prejudicou os consumidores.

Por nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que "...o serviço de retirada do vazamento na avenida Almirante Barroso, sentido BR-316, próximo ao túnel do Entroncamento, em Belém, já foi finalizado na manhã desta quinta-feira (15). Nossas equipes realizam manobras no sistema que atende a área para normalizar o abastecimento no local, que já retorna de forma gradativa".