Vazamento afeta abastecimento de água em cinco bairros de Belém

A Cosanpa informou que 5 bairros de Belém serão afetados pela interrupção do serviço de abastecimento de água após a companhia identificar um vazamento nesta quarta-feira (14).

Moradores dos bairros da Pedreira, Telégrafo, Sacramenta e partes do Marco e Barreiro, serão atingidos.

⚠️ Atenção, moradores dos bairros Pedreira, Telégrafo, Sacramenta e partes do Marco e Barreiro, em Belém:



Devido a um vazamento, será necessário interromper o abastecimento emergencialmente nas próximas horas.



Fique atento! — cosanpaoficial (@cosanpaoficial) October 14, 2020

A Cosanpa afirma que abastecimento de água será interrompido às 21h desta quarta-feira para início do trabalho no local. Ainda de acordo com a companhia, a previsão é que o serviço seja concluído até a meia-noite.