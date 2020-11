Vavá Martins acredita que enfrentará Edmilson no segundo turno

O candidato Vavá Martins, do Republicanos, chegou para votar às 10h15 no Seminário Teológico Batista Equatorial, no KM0 da BR-316. Ele estava acompanhado da esposa Débora Martins e de alguns correligionários. Ele se declarou confiante da ida ao segundo turno e arriscou um palpite. “Nossa campanha foi de muita luta e muita fé e sei que fizemos um grande trabalho. Estou crendo na vitória. Vou até fazer uma previsão: Vavá e Edmilson no segundo turno.”, afirmou o deputado federal, que não enfrentou filas na seção eleitoral. Na última pesquisa Ibope de intenções de voto para o primeiro turno divulgada em O Liberal, Vavá aparecia com 7%, em quinto lugar. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos.

Vavá afirmou que o mais importante é que o povo saiba que há alternativas além dos candidatos "tradicionais e conhecidos". Para ele, existe um movimento no Brasil todo que busca novas experiências de gestão, baseadas em propostas assertivas e reais. "Queremos mostrar que é possível fazer uma nova política, pensada para a coletividade e que ganhe força lutando contra tudo isso que estamos vendo nessa política corrupta", avaliou. Na saída, o deputado foi cumprimentado por apoiadores e posou para fotos com a esposa Débora, que é ativista ambiental. O tema foi um dos principais pontos do programa de governo apresentado por Vavá, que apostou na sustentabilidade, na reciclagem e na economia criativa como plataformas de campanha.

Descontraído, Vavá disse que candidato à prefeitura não dorme na véspera da eleição. "Como é que dorme? Não dorme. Fui dormir 3h da manhã e cedo estava de pé. Foram 45 dias de muito trabalho. Me sinto muito feliz de poder votar em mim neste projeto de renovação", avaliou o candidato. Ele considerou a campanha do primeiro turno muito limpa e positiva. "Estou animado pois o primeiro turno foi competitivo, propositivo e não há definição de nada. Porém, creio que todos estão buscando uma mudança, o novo, e isso me motiva”, comentou o deputado. O movimento no local de votação foi tranquilo, sem aglomerações e com exigência do uso de máscaras.