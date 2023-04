Belém: 14 bairros ficam sem água na noite desta terça-feira (4); veja a lista

Moradores de 14 bairros de Belém foram pegos de surpresa na noite desta terça-feira (4), com a suspensão do fornecimento de água. Segundo a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), “o sistema que atende as áreas entrou em manutenção emergencial e o fornecimento de água está intermitente na noite desta terça-feira (4)”.

VEJA MAIS

Os bairros afetados são:

Guamá,

Cremação,

Condor,

São Brás,

Fátima,

Canudos,

Pedreira,

Marco,

Terra Firme,

Jurunas,

Batista Campos,

Telégrafo,

Sacramenta,

Barreiro.

Conforme a companhia, equipes já estão trabalhando para solucionar o problema.

Veja a publicação da Cosanpa sobre o desabastecimento.