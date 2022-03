Vários bairros de Belém e Ananindeua ficam sem fornecimento de água neste sábado

Moradores de vários bairros de Belém e parte de Ananindeua ficaram sem água na manhã deste sábado (05). De acordo com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), a suspensão do abastecimento se deu por conta de uma manutenção no Complexo Bolonha, principal sistema produtor e distribuidor de água para a Região Metropolitana de Belém.

A previsão é que a água nas torneiras volte após o meio-dia. Ainda não há informações precisas sobre quantas residências tenham sido impactadas pela manutenção no Complexo Bolonha. Confira a nota da Cosanpa na íntegra: