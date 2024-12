Validade de carteiras de gratuidade em ônibus para Pessoas com Deficiência são prorrogadas até 2025

As carteiras que concedem gratuidade nos Serviços Públicos de Transporte para Pessoas com Deficiência (PcD), que venceram em 2024, tiveram o prazo de validade estendido até o dia 30 de junho de 2025. Os usuários têm o direito de utilizarem as carteiras vencidas sem nenhum prejuízo até a nova data para a realização de renovação.

Segundo a diretoria colegiada da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte do Pará (Artran), a carteira dá direito ao benefício de Isenção Tarifária para PcDs e os acompanhantes. Neste ano de 2024, foram impressas 15.314 carteiras para PCD’s residentes no Pará. Todas as pessoas que utilizam a carteira para PcD devem se atentar ao novo prazo, para garantir a continuidade do benefício.

Gratuidade PCD

Segundo o Decreto nº1935/2017, as pessoas portadoras de deficiência mental, sensorial e motora, de caráter permanente, têm o direito de gratuidade nos Serviços Públicos de Transporte. Para isso, basta apresentar documento a ser expedido, de acordo com procedimento definido pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon Pará), substituída pela Artran, conforme a Lei Estadual nº 10.308, de 26 de dezembro de 2023.

O benefício de isenção tarifária concedido à pessoa com deficiência sensorial, mental, ou motora de caráter permanente será estendido a seu acompanhante nas hipóteses em que a junta médica reconheça a necessidade para desempenho das atividades diárias da pessoa com direito ao benefício. Além disso, o mesmo Decreto, considera acompanhante aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal.