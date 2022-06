Val-de-Cans sem água: Cosanpa leva caminhão pipa ao bairro enquanto investiga falha no abastecimento

Moradores do bairro Val-de-Cans, em Belém, reclamam que algumas partes do bairro estão há cerca de quatro dias sem água nas torneiras. Outras reclamam da inconstância do serviço, que vai e volta ao longo do dia. Ainda não se sabe a causa do transtorno, mas a Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa) garante que está investigando o problema. Enquanto isso, um caminhão pipa foi destacado para atender a área.

Por nota, a Cosanpa informou que "...o sistema que atende a área está operando normalmente. Equipes estão mapeando o local para identificar os pontos com baixa pressão na água ou desabastecimento. Desde ontem (26), um caminhão-pipa está abastecendo o local. Os trabalhos continuam para que o fornecimento de água seja normalizado o mais breve possível". Nas redes sociais, clientes da Cosanpa relatam as falhas e pedem agilidade na solução do problema.