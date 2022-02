Vai faltar água em Belém no mês de março; confira o calendário de interrupções para se prevenir

Diversos bairros ficarão sem água ao longo do mês de março, em Belém, devido à interrupção programada do serviço oferecido pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). A suspensão ocorre para garantir a segurança dos trabalhadores na obra de substituição da rede de distribuição.

Os bairros afetados serão Pedreira, Telégrafo, Sacramenta, Marco, Barreiro, Jurunas, Condor, Batista Campos, Cremação, Castanheira, Souza e Marambaia. Segundo a Cosanpa, os trabalhos serão realizados prioritariamente pela parte da noite, tentando diminuir o impacto da falta de água no dia a dia da população.

Confira a programação mensal de interrupções decorrentes da obra, passível de alterações:

9º setor - Pedreira, Telégrafo, Sacramenta e parte do Marco e Barreiro

03/03, de 22h às 5h;

07/03, de 22h às 5h;

08/03, de 22h às 5h;

09/03, de 22h às 5h;

8º setor - Jurunas, Condor, Cremação e parte de Batista Campos

10/03, de 22h às 5h;

14/03, de 22h às 5h;

15/03, de 22h às 5h;

16/03, de 22h às 5h;

17/03, de 22h às 5h;

21/03, de 22h às 5h;

22/03, de 22h às 5h;

23/03, de 22h às 5h;

13º setor - Partes do Castanheira, Souza e Marambaia

24/03, de 22h às 5h;

25/03, de 22h às 5h;

12º setor - Parte da Marambaia e parte do Castanheira

28/03, de 22h às 5h;

29/03, de 22h às 5h;

30/03, de 22h às 5h;

14º setor - Parte da Marambaia

30/03, de 22h às 5h;

31/03, de 22h às 5h.