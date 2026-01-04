Capa Jornal Amazônia
Vai chover na segunda-feira pós-feriadão? Veja a previsão do tempo para Belém e Pará

A previsão foi divulgada pelo Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas)

O Liberal
fonte

Imagem de arquivo mostra um dia nublado em Belém (Foto: Hamilton Braga | Especial para O Liberal)

A primeira segunda-feira após o feriadão de Ano Novo deve ser bastante nublada e com chuvas isoladas e passageiras no período da tarde e da noite na região Metropolitana de Belém. A previsão foi divulgada pelo Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), que explicou que as condições atmosféricas sobre o estado do Pará apresentam-se dominada por uma combinação de elevado teor de umidade relativa do ar, associada à circulação de ventos úmidos em baixos níveis.

De forma geral, o Pará deve ter aquecimento diurno acentuado, típico do período, favorece o desenvolvimento de eventos convectivos ao longo do dia, ocasionando instabilidades isoladas, com maior probabilidade de ocorrência de chuvas convectivas no período da tarde e noite no interior do Estado.

RMB

Na Região Metropolitana de Belém, a manhã deve variar entre pouco nublado e parcialmente nublado, sem previsão de chuva. À tarde, o céu fica parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Já à noite, a previsão indica céu pouco nublado, com nuvens esparsas e chance de chuva passageira isolada. A Semas destacou que, em Marituba, a temperatura mínima prevista é de 24 °C e a máxima pode chegar a 33 °C, com umidade relativa do ar entre 60% e 97% e ventos fracos predominantes de Nordeste.

Marajó

No arquipélago do Marajó, a manhã deve ser de céu nublado a parcialmente nublado, sem chuvas. Durante a tarde, o céu deve variar de parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva isoladas. À noite, a previsão é que o tempo siga parcialmente nublado, sem previsão de chuva. O destaque fica para o município de Afuá, onde as temperaturas devem oscilar entre 25 °C e 32 °C, com umidade relativa do ar entre 70% e 97% e ventos fracos a moderados, predominantes de Norte.

Nordeste

Na região Nordeste do Pará, a manhã deve apresentar céu claro, com pouca possibilidade de chuva. À tarde, a nebulosidade deve aumentar, com céu parcialmente nublado a nublado e ocorrência de pancadas de chuva isoladas. À noite, a nebulosidade deve persistir, com eventuais chuvas fracas isoladas. Em Maracanã, a temperatura mínima prevista é de 25 °C e a máxima de 33 °C, com umidade entre 70% e 93% e ventos fracos a moderados predominantes de Nordeste.

Sudeste

No Sudeste paraense, a manhã será de céu parcialmente nublado a claro, sem registro de chuvas. À tarde, há aumento da nebulosidade, com ocorrência de chuvas isoladas típicas de verão no interior da mesorregião. À noite, o céu permanece parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas. Em Nova Ipixuna, a temperatura mínima é de 23 °C e a máxima pode chegar a 35 °C, com umidade relativa do ar variando entre 55% e 97% e ventos fracos predominantes de Norte.

Sudoeste

Já no Sudoeste do estado, a manhã deve ser de céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas fracas isoladas. À tarde, o céu fica nublado, com pancadas de chuva isoladas. À noite, a previsão indica céu parcialmente nublado a nublado, com probabilidade de pancadas de chuva isoladas. Em Jacareacanga, as temperaturas variam entre 24 °C e 34 °C, com umidade relativa do ar entre 67% e 98% e ventos fracos predominantes de Nordeste.

Baixo Amazonas e Calha Norte

Nas regiões do Baixo Amazonas e da Calha Norte, a manhã será de céu parcialmente nublado, com chuvas localizadas. À tarde, o céu permanece nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. À noite, a nebulosidade diminui, ficando parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Em Oriximiná, a temperatura mínima prevista é de 26 °C e a máxima de 33 °C, com umidade relativa do ar entre 65% e 93% e ventos predominantes de Leste.

