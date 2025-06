Vai chover em Belém no final de semana? Veja a previsão do tempo e já prepara a sombrinha

Em Belém, o sábado (28) e o domingo (29) terão temperaturas semelhantes, começando com mínimas de 23 °C a 24 °C e máximas de 33 °C. No sábado, durante o dia, o céu terá muitas nuvens, mas entre a tarde e à noite podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Previsão do clima em Belém

Sábado, 28 de junho

O dia inicia com o céu parcialmente ensolarado, mas com muitas nuvens. No sábado, a temperatura máxima alcança 33 °C e mínima de 24 °C, com umidade mínima de 60% e máxima de 95%. Durante a tarde e à noite, há grande probabilidade de precipitação, acompanhada de chuvas isoladas.

VEJA MAIS

Domingo, 29 de junho

O clima da manhã de domingo terá céu parcialmente ensolarado, mas cheio de nuvens. A temperatura máxima alcança 33 °C e mínima de 23 °C. Com grande chance de chuva, a umidade máxima será de 95%, e mínima de 55%.

Vai chover em Belém em junho?

Em junho, o clima será tipicamente amazônico, com calor e chuvas frequentes, indicando o começo do chamado "verão amazônico". A região pode ter manhãs nubladas, e possibilidade de grandes chuvas no período da tarde.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)