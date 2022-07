Vacinação: Santa Bárbara do Pará tem calendário para a semana (de 4 a 8/07)

A partir de segunda, 4, até quinta-feira, 7, moradores de Santa Bárbara do Pará podem se vacinar contra covid-19 e, até sexta-feira, 8, também contra sarampo e influenza. O serviço fica disponível sempre das 8h30 às 12h.

Contra a covid-19, podem se vacinar pessoas a partir de 5 anos de idade com a primeira e a segunda dose, e pessoas a partir de 12 anos de idade, com a terceira dose. Os imunizantes são Pfizer adulto, infantil e Coronavac.

A quarta dose está disponível apenas com o imunizante Coronavac para os seguintes públicos: idosos; trabalhadores da educação; trabalhadores das Forças Armadas, forças de segurança e salvamento.

A vacinação acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, sendo necessário levar o CPF, cartão do SUS e carteira de vacinação.