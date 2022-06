Vacinas: saiba onde se vacinar contra covid-19, influenza e sarampo em Belém de segunda a sexta

A vacinação contra covid-19, influenza (gripe) e sarampo prosseguirá nesta semana, a partir desta segunda-feira (20). A aplicação das doses será feita até a sexta-feira (24). Como orienta a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), a população pode se vacinar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), shopping centers e faculdades, em horários diferenciados e seguindo os critérios dos públicos elegíveis.

A vacina contra covid-19 está disponível para os públicos infantil e adulto. Podem se vacinar todos aqueles que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose, bem como as pessoas acima de 18 anos, que foram vacinadas com a segunda dose até janeiro deste ano e que ainda não receberam a terceira dose. O reforço (terceira ou quarta dose) deve ser feito com intervalo de quatro meses da aplicação anterior.

A quarta dose está disponível para todos os imunocomprometidos, a partir de 12 anos de idade, com apresentação de cópia do laudo, atestado ou outro documento, que comprove alto grau de imunossupressão. Além dos imunocomprometidos, podem tomar o reforço pessoas com idade a partir de 40 anos.

Outros grupos elegíveis à quarta dose são os trabalhadores de saúde, gestantes e puérperas e trabalhadores da educação do ensino básico e superior (professores, especialistas e funcionários das unidades de ensino), além dos trabalhadores das Forças Armadas e forças de segurança e salvamento (policiais federais, civis, militares e rodoviários, bombeiros militares e civis e guardas municipais).



Gripe

A Sesma informa que, contra a influenza, podem se vacinar os seguintes grupos prioritários: idosos de 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gestantes, puérperas, professores das redes pública e privada, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e pessoas com deficiência.

Também são grupos prioritários os caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema penal, população privada de liberdade e ainda adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa.

Sarampo

Em relação à vacinação contra o sarampo, a campanha está voltada para todas as crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade e trabalhadores de saúde.



Documentos

Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e o cartão de vacinação de Belém. Os imunocomprometidos, pessoas com deficiência e doenças crônicas precisam apresentar laudo ou receita médica, que comprove a condição.

Já os trabalhadores da saúde e demais trabalhadores que estão aptos a se vacinar precisam apresentar carteira profissional, crachá ou outro documento comprobatório do exercício da atividade.

Confira onde se vacinar com os respectivos horários (De 20 a 24 de junho):

- Postos de vacinação da rede municipal (UBS e Estratégias de Saúde da Família), das 8h às 17h;

- Faculdades (Unifamaz, Fibra e Unama), das 9h às 17h;

- Shoppings centers: Pátio Belém, Boulevard, Bosque Grão-Pará e Parque Shopping, de segunda a sexta, de 14h às 20h; e IT Center, das 8h às 19h.