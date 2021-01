Vacinas de lote emergencial de Oxford/Fiocruz contra o coronavírus chegam a Belém

Pousou por volta das 14h, no Aeroporto Internacional de Belém, o avião da companhia aérea Azul que trouxe ao Pará um novo lote emergencial com 49 mil doses da vacina Oxford/Astrazeneca repassadas pelo Ministério da Saúde ao Governo do Estado.

As doses irão reforçar o combate à covid-19 em todo o Pará, incluindo o Baixo Amazonas, região que está sob alerta máximo em razão da proximidade dos municípios paraenses aí localizados com o estado vizinho do Amazonas, que enfrenta uma segunda onda da doença com a circulação de uma nova cepa do vírus, ainda mais letal.

Tão logo recebeu as vacinas do lote emergencial no Aeroporto Internacional de Belém, o governador Helder Barbalho declarou: "Imediatamente, nós já estaremos fazendo a logística de distribuição; vamos priorizar o envio desta carga para as regionais do interior do Estado, para acelerar a chegada, já que a previsão de na segunda-feira, no mais tardar, teremos uma nova leva de entrega de vacinas e, com isto, poder atender o mais rápido possível os novos públicos que estarão sendo priorizados dentro da estratégia paraense de vacinação".

O governador explicou ainda que todas as doses irão para o interior. "Estaremos garantindo a cobertura com essa chegada de 63% de todos os profissionais de Saúde do Estado, além de priorizar os dez municípios que compõem a Calha Norte, que estão mais próximos da divisa com o Estado do Amazonas, nós já iniciaremos a cobertura das pessoas com mais de 80 anos. Portanto, a esses dez municípios já se inicia avançando com faixa da população que tem maior suscetibilidade ao vírus e, consequentemente, a repercussões que venham necessitar de atendimento médico, de internação e de leitos de UTI", completou.

Estão aprovados, entre Governo do Pará e Ministério da Saúde, mais 4 milhões e 100 mil doses da vacina Coronavac. "A expectativa do que nos foi informado pelo Ministério da Saúde é de que já na segunda-feira inicia-se a distribuição de 900 mil doses. Portanto, o Pará estará recebendo a sua parte dessas 900 mil doses, com um detalhe: nós solicitamos ao Ministério que pudesse criar um fundo para os estados que estão tendo maior pressão de demandas sejam de vacinas sejam de percentual de população contaminada. Com isto, o Estado do Pará já estará recebendo destas 900 mil doses, além da sua cota percentual da sua população, nós estaremos recebendo um incremento já deste fundo de reserva para os estados que estão no limite com o Estado do Amazonas", acrescentou.