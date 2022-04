Vacinas contra covid-19, Influenza e sarampo estarão disponíveis, esta semana, em Belém

As vacinas contra a covid-19, Influenza e sarampo em Belém estarão disponíveis esta semana. De segunda (18) até quarta-feira (20), a vacinação vai ocorrer nos postos e unidades municipais de estratégias de saúde da família, universidades e shoppings.

Na quinta-feira (21) e sexta-feira (22), somente nos pontos de vacinação dos shoppings. Para a Influenza, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), segue o calendário de vacinação estabelecido pelo Ministério da Saúde e intensifica a primeira etapa da campanha de vacinação para pessoas com 60 anos ou mais e profissionais de saúde.

Já contra a covid-19, podem se vacinar idosos, adultos e crianças, com a primeira até a quarta dose, de acordo com os critérios estabelecidos pelo município. Podem comparecer também aos pontos de vacinação todos aqueles que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose. Assim como as pessoas acima de 18 anos, que foram vacinadas com a segunda dose até novembro de 2021 e que ainda não receberam a terceira dose.

No caso da quarta dose, é necessário estar com o esquema primário completo (duas doses) e uma dose adicional. A quarta dose deverá ser administrada a quem fez terceira até outubro - ou seja, seis meses de intervalo. Belém oferece também a dose de reforço (terceira ou a quarta dose) para todos os imunocomprometidos a partir de 18 anos de idade. As pessoas deste perfil devem apresentar uma cópia do laudo, atestado ou receita médica que comprove alto grau de imunossupressão.

Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e o cartão de vacinação de Belém

Outro grupo apto a receber a quarta dose em Belém é dos idosos com 75 anos ou mais e que receberam as três doses até o mês de setembro. A vacina para sarampo está sendo aplicada em profissionais de saúde de modo seletivo. Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e o cartão de vacinação de Belém.

Postos de vacinação e horários

Tanto o público para atendimento da vacina contra a covid-19, quanto os de vacinação contra a Influenza e o sarampo poderão procurar os seguintes locais e horários de vacinação:

a) Postos de vacinação (postos da saúde e unidades municipais de Estratégias de Saúde da Família), das 8h às 17h;

b) Universidades (UEPA, UNIFAMAZ, FIBRA, UNAMA), das 9h às 17h;

c) Shoppings - Pátio Belém, Boulevard, Bosque Grão-Pará, IT Center e Parque Shopping, das 10h às 19h.