Vacinação registra alta procura em Belém nesta segunda-feira (14)

A Prefeitura de Belém iniciou nesta segunda-feira (14) a vacinação contra covid-19 dos residentes da capital paraense nascidos em 1964 e 1965.

Os pontos de vacinação estão movimentados pela manhã em diversos bairro da cidade. No Cassazum, o movimento é intenso, com longas filas do lado de fora do clube.

Lá, o dedetizador Lucivaldo Sousa, de 56 anos, recebeu a primeira dose da vacina. Ele fez um apelo para que ninguém recuse a imunização.

"Me sinto aliviado e protegido, pelo menos começando a ser protegido. Peço que todos não hesitem de tomar a vacina pois ela é muito importante para nós. Que chegue logo para todos", desejou ele.

Emocionada, a artesã Josenir Rodrigues também se vacinou e estava com o coração repleto de agradecimentos.

"Agora estou mais tranquila. Estou agradecida a todos. Deus, a ciência, a vacina, o SUS. Peço a deus que chegue logo para todos para que possamos viver", diz.

Nesta fase da imunização, a prefeitura espera aplicar a primeira dose do imunizante contra o coronavírus em 110 mil moradores de Belém.

Nos dias 17 e 18, será a vez dos moradores de Belém que nasceram em 1966. Já em 21 e 22 de junho, serão imunizados os belenenses nascidos em 1967.

Para receber a vacina, o interessado deverá apresentar RG, CPF e comprovante de residência de Belém.

Confira o cronograma completo da semana:

- Segunda e terça (14 e 15) - pessoas nascidas entre 1964 e 1965

- Quinta e sexta (17 e 18) - pessoas nascidas em 1966

- Segunda e terça (21 e 22) - pessoas nascidas em 1967

- Terça e quarta (22 e 23) - pessoas nascidas em 1968

- Quarta e quinta (23 e 24) - pessoas nascidas em 1969

- Quinta e sexta (24 e 25) - pessoas nascidas em 1970