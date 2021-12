Vacinação prossegue nesta terça (28) em Santa Izabel do Pará

Moradores do Município de Santa Izabel do Pará vão contar com a vacinação contra a covid-19 nesta terça-feira (28), de 8 as 12 horas, como parte de programação da Prefeitura Municipal até o dia 31. No perímetro urbano, o serviço será prestado, nesta terça, nas unidades de Juazeiro, Divinéia e CESP (8 às 16h).

Já na zona rural, a vacinação será realizada nas unidades de Conceição do Itá, Tacajós e Ferreira Pena. Como informa a gestão municipal, quem te 12 anos a mais receberá a primeira dose. A segunda dose da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca será aplicada em todos os que estão no período válido. A terceira dose (reforço) será aplicada em maiores de 18 anos, com quatro meses de intervalo da segunda dose. A segunda dose da Janssen será aplicada às terças e quintas, no turno da tarde, somente no CESP.

Quem for se vacinar deve levar RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de Residência.