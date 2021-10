Vacinação prossegue na Grande Belém nesta segunda (25)

A vacinação contra a covid-19 será realizada nesta segunda-feira (25) nos municípios de Marituba, Ananindeua e Santa Bárbara do Pará. Ainda nesta segunda, os municípios de Santa Izabel do Pará e de Benevides, também integrantes da Grande Belém, deverão anunciar suas respectivas programações de aplicação de doses dos imunizantes contra o coronavírus

Em Ananindeua, está prevista para hoje (25) a aplicação da primeira dose do imunizante em pessoas do grupo de remanescentes com idade de 16 a 20 anos completos. Ao todo, serão dez locais de vacinação em funcionamento em Ananindeua, das 8h30 às 13h30. O público deverá comparecer ao pontos de imunização levando os documentos necessários. São eles: RG, CPF ou Cartão SUS e comprovante de residência.

Como repassa a Prefeitura de Ananindeua, de janeiro até o momento, 593.771 mil doses já foram aplicadas na população, sendo 335.371 pessoas já tomaram a primeira dose (D1) e 233.028 mil completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose (D2) do imunizante. Em relação a terceira dose (D3), o município aplicou 25.771 doses.

Marituba

A Prefeitura de Marituba informa a programação de imunização contra a covid-19 no município ao longo desta semana. Nesta segunda-feira (25), será aplicada a segunda dose para quem tenha recebido a primeira dose até o dia 25 de agosto. A terceira dose (dose de reforço) será destinada a pessoas idosas com 60 anos completos ou mais, transplantados, imunossuprimidos (doenças congênitas, câncer, transplantados, HIV positivo, entre outros) e profissionais de saúde.

A vacinação, nesta segunda, será realizada em dois pontos: Hospital Divina Providência (exclusivo para os profissionais de saúde), das 14h às 17h, e no Hospital Augusto Chaves (BR-316, Km 12), a partir das 18h (noite) às 6h (dia).

A Prefeitura informa que uma dose de reforço da vacina deverá ser administrada seis meses após a última dose do esquema vacinal primário (segunda dose), independente do imunizante aplicado.

Profissionais

São considerados profissionais de saúde para a dose de reforço: os indivíduos que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde: hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e outros locais. Dentre eles, estão os profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio, como por exemplo recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias, gestores e outros, além de trabalhadores de serviços de interesse à saúde.

Deverão também ser vacinados trabalhadores que atuam em cuidados domiciliares e serviços de atendimento domiciliar: cuidadores de idosos, doulas e parteiras, entre outros. Além disso, incluem-se os familiares diretamente responsáveis pelo cuidado de indivíduos gravemente enfermos ou com deficiência permanente que impossibilite o autocuidado, de forma que não estão incluídos todos os contatos domiciliares destes indivíduos, apenas o familiar diretamente responsável pelo cuidado.

Outro público para a vacinação são estudantes de graduação e pós-graduação das profissões de saúde, no que couber, desde que estejam em atividade de exposição ao coronavírus em razão de estágios curriculares e outras modalidades de prática acadêmica. Mais informações em: www.marituba.pa.gov.br.

Santa Bárbara

O município de Santa Bárbara do Pará agendou, para esta segunda-feira (25), a aplicação da primeira dose da vacina CoronaVac para pessoa com mais de 18 anos de idade e, ainda, a da segunda dose e da terceira (de reforço) da vacina Pfizer. A imunização ocorrerá nas unidades básicas de Saúde (UBS) do município.

Já na terça-feira (26), será aplicada a vacina Pfizer em adolescentes de 12 a 17 anos e também a segunda e terceira doses da Pfizer.

Na quarta-feira (27), será a vez da aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca para todos aqueles que tomaram a 1° dose nos últimos 90 dias (três meses).

Como a prefeitura orienta, qualquer pessoa que tenha tomado a primeira dose, dentro do intervalo de 60 dias, também poderá antecipar a segunda dose para completar o esquema vacinal. "Aos nossos idosos, acima de 60 anos, não esqueçam de tomar a 3ª dose (dose de reforço). Isso também vale para pessoas com alto grau de imunosupressão.", comunica a Prefeitura de Santa Bárbara.



Confira os locais de vacinação em Ananindeua:

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

3. UBS Jaderlândia

4. Igreja Universal - Aurá

5. Igreja Universal - Águas Lindas

6. Assembleia de Deus - Maguari

7. UBS Paar

8. Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8

9. Paróquia Cristo Rei – Guanabara

10. Rotary Club de Ananindeua - Cidade Nova 2