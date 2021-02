Procura pela vacinação de idosos causa filas e engarrafamentos em Belém

O início da vacinação contra covid-19 em idosos a partir de 85 anos, em Belém, tem gerado engarrafamentos e filas próximos aos postos de imunização. Em vários pontos da cidade, imagens de congestionamento e filas dentro dos locais destinados à vacinação têm sido registradas na manhã desta quarta-feira (3).

No Cassazum, localizado no bairro do Marco, a movimentação é intensa nas primeiras horas após o início da vacinação, com filas de carros formadas a partir da Travessa Perebebuí.

Na avenida Visconde de Souza Franco, a cena é parecida. Um internauta registrou a fila de carros. A opção pelo drive-thru tem sido a preferida, por dar mais conforto ao idoso e por auxiliar no distanciamento social; veja:

Fila de carros pra vacinação de 85+ anos na Unifamaz começa na Senador Lemos com Doca, vai até a Marechal Hermes e retorna até a Universidade. pic.twitter.com/SazbulFfYX — cesarpb (@cesarpb) February 3, 2021

Na internet, ciclistas reclamam que os carros na Doca de Souza Franco estão, em boa parte, posicionados na faixa destinada a eles, deixando a via completamente ocupada.

Já na Aldeia Amazônica, localizada no bairro da Pedreira, a fila de idosos chega até pouco antes da Enéas Pinheiro. O tempo de espera no local é de uma hora pra quem está nas filas em pé. No drive thru do local, a espera leva em média duas horas e meia, com a fila se estendendo até a avenida Dr. Freitas.

Cláudio Salgado, diretor de vigilância da Secretaria Municipal de Saúde, diz que o movimento intenso já era esperado, mas recomendou a quem tenha uma familiar com dificuldades de locomoção para que efetue o cadastro nos canais disponibilizados pela prefeitura para que a vacinação seja realizada em domícilio. “Pedimos calma às pessoas. Há vacinas para todos. Temos quantitativo de vacinas para cobrir todas as pessoas acima de 85 anos", disse.

Na fila do Cassazum para receber a primeira dose da vacina, Oneze Ribeiro, de 88 anos, dizia estar feliz e ansiosa, apesar do relativo sufoco. "Fiquei quatro meses sem sair de casa por causa da pandemia. Agora chegou a minha vez." Ela estava acompanhada do neto, o jornalista Mauro Sobral. Eles se deslocaram da Cidade Nova para que a idosa recebesse a vacina.

A vacinação de idosos a partir de 85 anos em Belém iniciou nesta quarta-feira (3), às 9h. Ao todo, 12 mil nascidos até 1936 receberão a primeira dose do imunizantes nesta segunda etapa da primeira fase do plano de imunização. O objetivo é vacinar todos até o dia 7 de feveiro.

Confira os postos de vacinação disponíveis:

► Universidade Federal do Pará - Hangarzinho (próximo ao portão 2)

► Escola de Enfermagem da Universidade Estadual do Pará (na João Paulo ll)Unifamaz (na Visconde de Souza Franco) Fibra (na Gentil Bittencourt)

► Aldeia Cabana (avenida Pedro Miranda, próximo a travessa Lomas Valentinas)

► Mangueirinho (na Augusto Montenegro, ao lado do Mangueirão)

► Funbosque (em Outeiro)

► UBS Maracajá e Carananduba (em Mosqueiro)

► Colégio do Carmo ou Marinha (na Cidade Velha)

► Escola Rotary (no bairro do Condor)

► Cassazum (clube localizado na Duque de Caxias entre Pirajá e Perebebuí)

Serviço: Os idosos com faixa etária acima de 85 anos podem se vacinar: basta apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência, entre 9h e 18h.