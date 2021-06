Pará recebe 130 mil doses da Pfizer e CoronaVac

“Neste fim de semana os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara do Pará já poderão vacinar pessoas com mais de 45 anos. Fique atento ao calendário, para que a gente possa garantir a imunização de toda a Região Metropolitana de Belém”, anunciou o governador Helder Barbalho nesta sexta-feira (18), no dia em que o Pará recebeu 130.930 doses de imunizantes da Pfizer e Coronavac/Sinovac contra a covid-19.

À tarde, chegaram ao Pará mais duas remessas de vacinas contra covid-19. Na 32ª remessa enviada pelo Ministério da Saúde chegaram 80.730 doses da vacina da Pfizer, e na 33ª, 50.200 doses da CoronaVac/Sinovac, totalizando 130.930 doses.

O Pará já recebeu 3.768.210 doses de vacinas. Deste total, 276.120 foram da Pfizer; 2.202.450 da Oxford/AstraZeneca e 1.289.640 da CoronaVac/Sinovac.

O secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, destacou que “a cada remessa que chega ao Estado nós avançamos mais um pouco na campanha de vacinação contra a covid-19". "Por isso, é importante que a população também faça a sua parte, acompanhando o calendário do seu município e procurando a vacina quando chegar a sua vez, não deixando de tomar a segunda dose”, reiterou.

O Governo do Estado informa que foi anunciado na noite da última terça-feira (15) que o Pará deverá receber, até o início de julho, 174 mil vacinas Sputnik V, imunizante produzido pelo Fundo Soberano Russo. A entrada das 592 mil doses da vacina no Brasil foi autorizada, em caráter excepcional e com restrições, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além do Pará, a Sputnik V será distribuída para os estados da Paraíba, Goiás, Amapá, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Rondônia.

Imunização

Até a manhã desta sexta-feira (18), segundo a página do Vacinômetro, o Pará já havia vacinado 1.903.503 pessoas com a primeira dose, e 805.318 com a segunda dose.

As informações sobre a vacina são fornecidas pelas secretarias municipais de Saúde. A população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o Estado na página do Vacinômetro (www.saude.pa.gov.br/vacinometro).