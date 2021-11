Vacinação para nascidos de 2004 a 2009 movimenta postos de saúde em Belém

A Prefeitura de Belém reforçou o mutirão de vacinação desde sexta-feira (29). Nesta segunda-feira (1) o calendário é de repescagem da 1° dose de quem nasceu entre 2004 a 2009 e 2° dose para 2004. Além do calendário do dia, a terceira dose também está sendo aplicada em idosos e profissionais da saúde.

"Parece que os jovens são mais conscientes do que os adultos, hoje tem mais pessoas nos postos que ontem", disse um vacinador que preferiu não ser identificado, fazendo referência aos postos que estão com grande movimentação nesta manhã.

Na Faculdade Cosmopolita, na avenida Tavares Bastos, Marambaia, não foi diferente. Na quadra que antecede a sala de registro e vacinação adolescentes e jovens acompanhados dos responsáveis aguardavam. "Mais de 310 pessoas já se vacinaram até às 10h30. Hoje tá bem maior, é o maior número de pessoas desde o início do mutirão de sexta Porque é segunda dose para eles, mas também te repescagem", completou outra profissional da saúde.

Isabelle Fernandes, 14 anos, conta que perdeu a primeira dose e estava ansiosa para chegar a repescagem. Emocionada ela relatou sentir emoção e mais segura de fazer suas atividades.

"Eu perdi a primeira, mas estou aqui. Eu tô me sentindo bem emocionada e protegida. A sensação é que assim eu consigo proteger a família. Eu vou manter os cuidados, sempre. E ficar de olho na segunda dose que na é dia 29", relata a adolescente.

Fernanda Fernandes, irmã de Isabelle, conta que a família toda já estava vacinada e a preocupação era a irmã, mas que agora já é possível respirar aliviada.

"Eu vacinei em agosto a 1°e a última em outubro. Ver ela se vacinar é uma [emoção] muito grande. Estamos ajudando a população, a combater o coronavírus e erradicar da população... Ela era a única que não estava vacinada. E vou sentir mais segurança ainda quando ela tiver a segunda dose", finalizou.

A vacinação em Belém segue até às 17h. Confira os locais:

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Avenida Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco;

3. Castanheira Shopping Center. Rodovia BR-316, km 1, 3° piso. Espaço Cultural;

4. Escola Barão de Igarapé-Miri. Travessa Barão de Marmoré, 767. Guamá;

5. Escola Brigadeiro Fontenele. Rua São Domingos, 511. Terra Firme;

6. Escola Camilo Salgado. Avenida Roberto Camelier, 823. Jurunas;

7. Escola de Enfermagem da Uepa. Avenida José Bonifácio, 1289, Guamá (não funciona no domingo, 31);

8. Escola Estadual Amílcar Alves Tupiassu. Rua Fernando Guilhon (entre Travessa Quatorze de Março e Avenida Alcindo Cacela, Cremação);

9. Escola Mário Chermont. Avenida Alcindo Cacela (entre Pariquis e Caripunas, 2565, Cremação);

10. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos, 1313, Marambaia;

11. Fibra. Avenida Gentil Bittencourt, 1144, bairro de Nazaré (não funcionará no sábado e domingo, 30 e 31);

12. Funbosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

13. Ginásio do CCBS-Uepa, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

14. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

15. Icoaraci. Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor, Avenida Augusto Montenegro, 838 – Agulha. (não funciona no domingo, 31);

16. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Travessa dos Andradas, 1110 - Ponta Grossa;

17. Icoaraci. Escola Municipal Professor Alfredo Chaves. Rua Dois de Dezembro,

18. Icoaraci. Sest/ Senat. Avenida Augusto Montenegro, 765 - Águas Negras

19. IFPA Campus Belém - Avenida Almirante Barroso, 1155, Marco (não funciona no sábado, 30 de outubro);

20. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé-Miri, esquina com Vinte e Cinco de junho, Guamá (não funciona no domingo, 31);

21. It Center. Avenida Senador Lemos, 3153, bairro da Sacramenta (funciona até as 15h no domingo, 31;

22. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins. Rua Lalor Mota, 551, Carananduba;

23. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Donatila Santana Lopes, Rua Francelina Santos (rua da bateria), Farol;

24. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

25. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358;

26. Uepa CCSE: Universidade do Estado do Pará - Centro de Ciências Sociais e Educação. R. do Una, 156;

27. Unama. Avenida Alcindo Cacela, 287 (não funciona no domingo, 31);

28. Unifamaz. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto;

29. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/ UFPA - Campus Guamá).