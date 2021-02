Vacinação para idosos que não podem sair de casa não terminará dia 7

Para os idosos que estão sendo vacinados em suas casas, por causa da dificuldade de locomoção, a imunização não terminará no próximo domingo (dia 7). Foi o que afirmou, nesta quarta-feira (4), em entrevista à Redação Integrada, o secretário de Saúde de Belém, Maurício Bezerra. Para que possam ser vacinadas, essas pessoas, com 85 anos ou mais, poderão fazer seu cadastro pela internet.

"O endereço é o seguinte: belemvacinada.com.br. Ao abrir o site, a pessoa vai até o link 'cadastre-se', onde preencherá as informações solicitadas. Uma vez feito, o cadastro é recebido pelo Departamento de Vigilância à Saúde da Sesma. Feito o cadastro, os agentes de saúde vão confirmar a veracidade da informação. Para tanto, no dia seguinte eles irão à casa da pessoa idosa. Em média, o intervalo entre o cadastro na internet e a vacinação é de dois dias ou três dias", afirmou o secretário Maurício Bezerra.

A vacinação para os idosos a partir de 85 anos começou na terça-feira (3) e irá até dia 7. Mas, para os idosos que não podem sair de suas casas, a vacinação em domicílio continuará até que todas as pessoas nessa faixa etária sejam imunizadas, garantiu. “Ela se cadastra no sábado (6). E, na segunda-feira (8), o agente de saúde vai na casa dela, confirma os dados e a vacina será na terça (9)”, disse. O secretário citou o caso de uma senhora que fez o cadastro dela na quarta-feira (3). “Hoje (quinta-feira, 4), já foi confirmado tudo. E, amanhã (sexta-feira, 5), ela será vacinada às 9 horas”, afirmou.

O titular da Sesma disse que foi feito um levantamento prévio para quantificar as pessoas com 85 anos ou mais que vão receber o imunizante. “E, oficialmente, a partir de primeiro de janeiro, começamos a trabalhar com esse processo logístico de vacinação. Não precisa ninguém se apressar”, contou. Ele acrescentou que a Sesma tem a quantidade de vacinas para imunizar todos os idosos nessa faixa etária.

Secretário pede a idosos que mantenham todos os cuidados e tenham calma

“Não precisa ir para os postos (de vacinação) às 4 da manhã. Pode ir com calma, que vai ser vacinado”, completou. Em Belém, há 13 pontos de vacinação no centro da cidade, dois em Mosqueiro, um em Outeiro e um em Icoaraci. Dos 13, seis são drive-thru. São eles: UFPA – Hangarzinha; Fibra; Mangueirinho; Aldeia (Amazônica); Unifamaz; UEPA Escola de Enfermagem; Cassazum. Mesmo no drive-thru, as pessoas que estão a pé também vão ser vacinadas. A diferença é que, quem estiver no carro, não precisa descer do veículo.

A vacinação para os 12 mil idosos acima de 85 anos continuará até o próximo domingo, dia 7 de fevereiro. Os postos funcionam das 9 às 18 horas. Para receber o imunizante, os idosos devem apresentar o RG, CPF e comprovante de residência. Já os idosos acima de 85 anos com dificuldade de mobilidade continuarão serão vacinados em casa, mesmo após o dia 7 de fevereiro e após a realização daquele cadastro.