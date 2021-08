Vacinação para adolescentes prossegue em Benevides

No Município de Benevides, prossegue nesta segunda-feira (29) a vacinação contra o coronavírus para adolescentes de 15 a 17 anos, com ou sem comorbidades. Essa programação se estenderá até o dia 3 de setembro, como informa a Prefeitura Municipal. No último sábado (28), foi realizado o Dia D da vacinação, quando, então, mais de 1.200 pessoas receberam a primeira dose da vacina.

Foram montados quatro pontos que vão funcionar ao longo da semana. Como informa a Prefeitura de Maritua, para vacinar, o adolescentes precisa apresentar documento de identificação e comprovante de residência e é necessário estar acompanhado de um responsável.

A vacinação ocorre de 8 as 13 horas. Também estão sendo aplicadas as doses reforço dos imunizantes Astrazeneca e Coronavac.

Locais de vacinação:

. Ginásio Nagibão

. UBS Santa Maria

. UBS Benfica

. CRAS Murinin



Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara informa que no município já foram aplicadas 17.927 doses de vacinas. São 12.525 da primeira dose e mais 5.402 da segunda dose. A gestão municipal informa que 58,39% da população já tomou a primeira dose, e 25,18%, as duas doses contra a covid-19. Santa Bárbara recebeu até agora 24.923 doses de imunizantes. A Prefeitura ainda não divulgou informações sobre a vacinação nesta semana.