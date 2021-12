Vacinação ocorre em Belém e Marituba nesta sexta (24) e no sábado (25)

De 11 as 17 horas desta sexta-feira (24), pontos de vacinação contra a covid-19 e Influenza irão funcionar em Belém, como parte da programação definida pela Prefeitura Municipal. Haverá ainda aplicação de doses em pontos de vacinação da Unimed Prime, na avenida Castelo Branco, e na Unimed Batista Campos, das 9 às 17 horas. No dia 31 deste mês, essa agenda será realizada novamente. Neste sábado (25) e no domingo (26), não haverá vacinação na capital paraense. No dia 1º e no dia 2 de janeiro, não haverá vacinação na capital paraense.

Marituba

Já a vacinação contra a covid-19 será suspensa nesta sexta-feira (24) no Município de Marituba, mas retomará o funcionamento neste sábado (25), Dia de Natal, no Hospital Augusto Chaves, a partir das 14 horas, e no domingo (26), no regime de 24 horas por dia.

Será aplicada a primeira dose em pessoas com idade a partir dos 12 anos completos; segunda dose para quem recebeu a primeira dose até o dia 22 de novembro e a terceira dose para pessoas com idade a partir dos 18 anos completos e que tenham recebido a segunda dose até 20 de agosto.

A Prefeitura vacina ainda com dose adicional pessoas que estejam imunossuprimidas (doenças congênitas, câncer, transplantados, HIV positivo, entre outros) com 28 dias da aplicação da segunda dose e com quarta dose para este público para quem tomou a terceira dose até o dia 20 de agosto.