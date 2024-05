Vacinação nas escolas: Sesma lança campanha em Belém na segunda (13)

A comunidade da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Venuzina Marinho de Souza, na avenida Alcindo Cacela, no bairro da Cremação, vai ter um momento estratégico na prevenção a doenças, na próxima segunda-feira (13), quando, nessa unidade escolar, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) fará, às 9h, o lançamento simbólico da Campanha de Vacinação nas Escolas. Essa ação já vem sendo realizada desde o dia 2 de abril, data do começo do atendimento dos estabelecimentos escolares com os imunizantes do calendário vacinal de crianças e adolescentes.

Desde que o Ministério da Saúde determinou, em março passado, a intensificação das ações para aumentar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes em todo o país, a equipe do Programa Municipal de Imunizações de Belém começou o trabalho de mobilização das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias Saúde da Família (ESF) em cada território para fazer o agendamento das ações de vacinação nas escolas.

Até esta quinta-feira (9), já foram atendidas 26 escolas e creches da rede pública municipal. Em relação à imunização de adolescentes, um dos focos da campanha, a meta é vacinar nas escolas do município de Belém 52.053 meninos e 43.574 meninas entre 9 e 17 anos de idade contra o HPV e contra a meningite da cepa ACWY.

Atualização

Além de aumentar a cobertura vacinal entre os adolescentes, a campanha visa também promover a atualização do calendário vacinal infantil. A meta é alcançar 90% das crianças menores de um ano com aplicação da BCG e da vacina contra a Hepatite B (em crianças com até 30 dias de vida).

Ainda para a faixa etária menor de um ano, a meta em relação às demais vacinas do calendário é chegar a 95%, mesmo percentual definido para a atualização da caderneta de vacinas de crianças a partir de 1 ano.

Na segunda-feira (13), na Escola Venuzina Marinho, de 9h às 12h, estarão disponíveis as vacinas tríplice viral, febre amarela e poliomielite inativada e oral para crianças de até 4 anos de idade. Também estarão disponíveis as vacinas contra o HPV - para adolescentes de 9 a 17 anos (dose única) - e contra a meningite ACWY - para adolescentes de 9 a 14 anos. O lançamento simbólico da Campanha de Vacinação nas Escolas será acompanhado pela coordenadora do Programa Municipal de Imunizações, Nazaré Athayde, pais de alunos e servidores da Semec e Sesma.

Serviço:

Lançamento simbólico da Campanha de Vacinação nas Escolas

Data: 13/05/2024

Horário: 9h

Local: Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Venuzina Marinho de Souza, na avenida Alcindo Cacela, nº 1 – ao lado do Posto Policial, na Rua Fernando Guilhon e Rua São Miguel – Cremação