Vacinação em Marituba abrange jovens e adultos nesta segunda (06)

Nesta segunda (06), o município de Marituba vai imunizar com a primeira dose pessoas com idade entre 12 e 17 anos completos (com ou sem comorbidades), pessoas com idade a partir de 18 anos a mais e ainda aqueles que já alcançaram o prazo para a segunda dose.

Para se imunizar, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Marituba e carteira de vacinação. Jovens com idade entre 12 e 17 anos precisam estar acompanhados de um responsável. Para aqueles que possuem alguma comorbidade é necessário apresentar laudo ou prescrição médica (receita).

São consideradas comorbidades: Arritmias cardíacas, câncer, cardiopatia hipertensiva, cardiopatias congênitas, cirrose hepática, cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, deficiência permanente, diabetes mellitus, doença cerebrovascular, doença renal crônica, doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, hemoglobinopatias graves, hipertensão arterial, imunossuprimidos, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e pericardiopatias, obesidade mórbida, pneumopatias crônicas graves, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, síndromes coronarianas, valvopatias.

Serão vacinados com a segunda dose: Profissionais da educação; Rodoviários; Grávidas; Puérperas; Lactantes; Idosos (60+); Profissionais da saúde; Profissionais da segurança; pessoas que possuam algum tipo de comorbidade, doença crônica ou deficiência permanente.