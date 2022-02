Vacinação em Benevides tem programação neste sábado (26)

A Prefeitura de Benevides programou para este sábado (26) a continuidade da vacinação de adultos e crianças contra covid-19. Segundo a gestão municipal, serão aplicadas todas as doses disponíveis e mais a pediátrica.

A vacinação será realizada das 8 às 13 horas. O serviço será prestado à população nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Benfica, CRAS Murinin e Igreja Presbiteriana e nas Unidades Saúde da Família (USF) Maguari e Santos Dumont. Após o sábado (26), a vacinação será retomada na quinta-feira (3).

Santa Bárbara e Santa Izabel

No Município de Santa Bárbara do Pará, a vacinação contra a covid-19 retornará na terça-feira (1º). Em Santa Izabel do Pará, o retorno desse serviço ocorrerá na quinta-feira (3).