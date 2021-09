Vacinação em Belém com filas para a 2ª dose de AstraZeneca aos nascidos entre 1962 e 1971

A Vacinação nesta quarta-feira (1) na capital paraense foi exclusiva para aplicar a segunda dose da AstraZeneca para as pessoas nascidas em 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971, que até o dia 30 de junho tenham tomado a primeira dose do imunizante. A vacinação acontece em 26 postos, até as 17h, e pela manhã a busca foi intensa e com filas.

Maria Saraiva, de 58 anos, diz que esperou bastante para completar o esquema vacinal. "Estava ansiosa para tomar a segunda dose e me sentir mais segura. Todo mundo em casa já tomou a primeira dose. A expectativa é para que meus irmãos tomem a segunda dose. A tranquilidade de, se pegar a doença, saber que já estamos mais seguros", pontua.

A procura pela segunda dose na Associação do Centro Social dos Suboficiais e Sargentos da Guarnição de Aeronáutica de Belém (Cassazum) tinha fila a dobrar o quarteirão. Além dos belenenses com retorno marcado para este 1º de setembro, uma pessoa de Manaus e outra de Macapá aguardava para se vacinar.

Sidney dos Santos de Abreu, de 54 anos, estava agendado para tomar hoje (1) a segunda dose da Astrazeneca em Macapá (Amapá), mas veio a Belém para morar e, para não perder o calendário de vacinação, buscou informações no posto do Cassazum para tomar a segunda dose. "Eu sou do Amapá, ia tomar a segunda dose lá. Mas vim residir aqui. A minha segunda dose agora será feita aqui. Me orientaram a trazer as cópias dos documentos, e voltar para tomar a segunda dose. Eu achei certo, mas pensei que seria um procedimento de lá. Que não precisaria trazer documentos. Mas tá certo, é um novo Estado, né? Acho que foi o correto. Tem que checar, atualizar documentação e fazer um novo cadastro", comentou.

A coordenadora do posto de vacinação do Cassazum, Gisele Bemuyal explica como fazer essa vacinação em trânsito ou para quem veio de outro Estado e agora mora em Belém, como o Sidney. "Se você mora em Belém e tiver o comprovante de residência no seu nome, pode trazer o comprovante e fazer a segunda dose. Agora, se a pessoa estiver em Belém e não tiver um comprovante com seu nome em Belém. Aí ela tira uma cópia da carteira dela, do documento dela e preenche a 'justificativa de dose fora do domicílio'. Justifica porque está se vacinando aqui. Tudo isso para não perder a sua dose, porque a vacina tem um período", ressaltou. "E ficar tranquilo de estar viajando, como alguns caminhoneiros que estão sempre viajando, para não perderem a sua dose, podem tomar em trânsito. Esse procedimento é comum. Ao final do dia ficamos entre 10 a 15 prontuários desse de justificativa de vacina", completa.

Para maiores orientações à população, a redação integrada de O Liberal já entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Belém e aguarda o retorno.