Vacinação de profissionais da saúde começa em Belém

A Prefeitura de Belém em parceria com o Governo do Pará já iniciou a vacinação dos profissionais de saúde que trabalham no Hospital de Campanha do Hangar, em Belém.

A vacinação começou logo após a coletiva de imprensa do governador Helder Barbalho (MDB) em uma unidade móvel e por volta das 9h30 uma pequena fila de médicos e enfermeiros já aguardava a Coronavac.

Unidade de vacinação foi montada no estacionamento do Hangar (Eduardo Laviano/O Liberal)

O médico Adriel Aragão tinha acabado de chegar ao plantão quando avistou a fila. "Estou extremamente confiante com os testes que foram mostrados e a mensagem que tentamos passar é que a vacina é segura e atestada cientificamente. Vai dar tudo certo e vamos conseguir sair dessa agora com a vacinação, torcendo para um número de pacientes cada vez menor dando entrada aqui", desejou.

Já Glenda Figueira estava encerrando um plantão de 48 horas. Mesmo assim, encontrou forças para entrar na fila, que contava com pouco menos de 20 pessoas.

"Isso é importante para tentarmos amortecer o baque, pois estamos em todo Brasil em um momento difícil, de surto da doença. É importante para gente agora essa vacinação ampla, pois a vacina é a esperança para sairmos disso e ter vida de novo", avalia.