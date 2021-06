Vacinação de nascidos até 1978 é tranquila neste domingo (20)

A vacinação contra covid-19 neste domingo (20) começou às 8h55 na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, em Belém. A vacinação segue até às 17h.

Com a baixa adesão aos imunizantes na capital paraense, esta etapa da vacinação que era focada nos nascidos entre 1962 e 1973 acabou sendo modificada para abranger os nascidos até 1978, em anúncio feito de última hora no sábado (19), além de pessoas com segundas doses atrasadas da vacina do laboratório Astrazeneca.

No total, a expectativa da prefeitura de Belém era de vacinar 110 mil pessoas nesta fase.

Encabeçando a fila dos pedestres, os amigos Hélio Batista e Denis Modesto chegaram ao ponto de vacinação às 6h40 e lá ficaram até às 9h, colocando a conversa em dia sentados em cadeiras de plástico enquanto os voluntários se organizavam para mais um dia de trabalho.

"Viemos esse horário porque falaram que iam dar o lanche cedo", brinca Modesto arrancando risadas dos outros companheiros da fila, que já contava com mais de 60 pessoas e dobrava o quarteirão. Antes da vacinação iniciar, voluntários recolhiam dados e documentos na fila para acelerar o processo.

Seu Hélio era o primeiro da fila na Aldeia Cabana neste domingo (20) (Sidney Oliveira/O Liberal)

Inicialmente, Hélio não tinha certeza de que a vacinação ocorreria no local, mas decidiu esperar.

"Até pensei em ir lá no Cassazum, mas agora já estamos aqui mesmo. Já esperamos tanto, não é? Graças a Deus lá em casa passamos por essa pandemia de maneira tranquila, alguns [membros da família] pegaram o vírus mas foram assintomáticos. De lá da minha rua, só faltava eu e ele da nossa faixa de idade. Meus colegas todos vieram se imunizar já. Falaram ainda para eu ir lá no Boulevard também, mas eu queria era me vacinar aqui na Pedreira", afirmou o pedreirense, que atualmente está desempregado mas sempre trabalhou como vendedor de loja.

Apesar de estarem em um santuário do samba paraense, a trilha sonora escolhida pelos voluntários da vacina para animar a manhã de domingo na Aldeia Cabana foi a canção "Roar", sucesso da cantora estadunidense Katy Perry.

Enquanto as listas eram preenchidas e as ampolas eram organizadas nos coolers, oito carros já esperavam para o início da vacinação via drive-thru. O enfermeiro Fábio Araújo, que mora na Vila da Barca, acordou cedo para fazer a parte dele na missão de virar a página da pandemia em Belém.

Fábio Araújo trabalha desde fevereiro como voluntário na vacinação - domingos inclusos (Sidney Oliveira/O Liberal)

"Estou trabalhando como voluntário desde fevereiro. A gente vem sem pensar se é domingo ou não porque a gente vem de coração, né? Fiz um juramento quando me formei. O voluntariado é essencial para vencermos esta luta. Vivenciei a dor da pandemia junto com a minha mãe em abril do ano passado e, graças a Deus, ela conseguiu sair dessa. Mas outras pessoas não. Perdi pessoas próximas", conta ele, que iria ficar até às 17h trabalhando.

A contadora Reci Soares também perdeu pessoas para o vírus: o pai e o irmão. Para ela, receber o imunizante foi uma emoção única.

"A gente poder viver esse momento que tantas pessoas aguardaram é uma benção, ainda mais vendo a vacinação avançando para diversas idades. A pandemia me trouxe perdas de pessoas muito próximas, que fazem muita falta na minha vida. Essa vacina hoje é uma grande vitória. Espero que seja uma vitória para outras pessoas também em breve, para que eles não tenham que passar pelo o que eu passei. Venham se vacinar", aconselhou ela.