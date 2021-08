Vacinação de jovens com 22 e 21 anos tem grande procura em Belém

Foi grande a procura de jovens de 22 e 21 anos pela primeira dose da vacina contra a covid-19, na manhã desta terça-feira (3). No posto de vacinação localizado na Universidade da Amazônia (Unama), no bairro do Umarizal, desde as primeiras horas da manhã, uma longa fila se formou. Apesar da alta procura e intensa movimentação de pessoas, a imunização fluía com rapidez a aplicação das doses de vacina. Desta vez, o público-alvo são os jovens nascidos em 1999 e 2000 e sem comorbidades.

Os primos Lucas Ferreira e Vitória Ferreira, ambos com 21 anos, contam que estavam ansiosos pelo momento e o apoio mútuo foi importante na hora de receber a esperada vacina. "Há muito tempo esperávamos pela vacina, principalmente para nós que somos estudantes. Finalmente podemos retornar com mais segurança para a escola, encontrar nossos amigos e conviver com mais alívio. A preocupação era constante até com resfriados, mas agora me sinto mais seguro por ter chegado a vez dos mais jovens", conta o estudante Lucas.

A prima dele, Vitória Ferreira, também compartilha a mesma sensação de alívio. "Estou muito feliz. Desde quando iniciou a pandemia, não está sendo fácil pra ninguém. Graças a Deus chegou o dia da minha faixa etária e estou vacinada. Fiquei trêmula na hora da aplicação, o braço está dolorido, mas tudo vale a pena para estar 50% imunizada. Agora é manter com os cuidados e aguardar a segunda dose", exalta a estudante.

Para se vacinar, é preciso apresentar: RG, CPF e comprovante de residência. Os locais de vacinação seguem com a aplicação da primeira dose até às 17h.

Confira os pontos de vacinação:



1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica;

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco;

4. Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural;

5. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha;

6. Embarcação Aviso Auxiliar Breves, Marinha do Brasil, atracada no terminal hidroviário da Praça Princesa Isabel, Condor;

7. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

8. Escola Rosalina Cruz, Sen. Lemos, 3430 – Sacramenta;

9. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia;

10. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

11. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

12. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

13. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

14. Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148;

15. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 - Ponta Grossa;

16. Icoaraci. Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro;

17. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá;

18. Mosqueiro. Escola Estadual Carananduba. Rod. Eng. Augusto Meira Filho, 51;

19. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, R. Rodrigues Pinajé, 998;

20. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

21. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358;

22. UNAMA Parque Shopping. Rodovia Augusto Montenegro, 4300- Parque Verde, acesso lateral Rua Betânia

23. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

24. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto;

25. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá



(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Ana Carolina Matos, de O Liberal)