Vacinação de idosos contra a Covid-19 começa nesta quarta-feira em Belém

A vacinação de idosos a partir de 85 anos em Belém inicia nesta terça-feira (3), às 9h. Ao todo, 12 mil nascidos até 1936 receberão a primeira dose do imunizantes nesta segunda etapa da primeira fase do plano de imunização. O objetivo é vacinar todos até o dia 7 de feveiro.

O segundo lote de vacinas, recebido pela prefeitura no dia 28 de janeiro, conta com 19.450 doses do imunizante, sendo 9.540 vacinas Coronavac e 9.510 da Astrazeneca.

O número é o suficiente para vacinar, além dos idosos de 85 anos ou mais, 8.617 profissionais da saúde, 480 quilombolas e 267 indígenas venezuelanos da etnia Warao refugiados na cidade.

Todos os pontos de vacinação estipulados pela prefeitura receberão idosos tanto por drive-thru quanto por atendimento convencional, aos que preferirem ir a pé.

Para os idosos com dificuldades de locomoção, um site será criado pela prefeitura para que haja um cadastro e a pessoa seja vacinada em casa.

O cadastro de idosos com dificuldades para andar também pode ser feito por um familiar nas Unidades Básicas de Saúde do município, para então o Vacinamóvel ir até a residência da pessoas realizar a vacinação.

Segundo o prefeito Edmilson Rodrigues (Psol), o número pequeno de vacinas obriga as prefeituras a eleger prioridades dentro dos próprios grupos prioritários.

De acordo com ele, cada dirigente de cada instituição de saúde irá avaliar e decidir quem será vacinado com esse novo lote.

"É um dilema. Mas entendemos que se começássemos [a vacinação de idosos] com 80 anos, não daria para todo mundo. Não dá para chamar um número muito grande de pessoas de uma vez só se não há vacina. Infelizmente, o Brasil ainda está muito atrasado neste quesito", avaliou.

A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que o plano foi pensado de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e, portanto, não irá faltar vacina para ninguém.

Também não irão faltar segundas doses do imunizante, já garantidas pelo governo do estado e que serão entregues para a prefeitura em até 21 dias e 90 dias (Coronavac e Astrazeneca, respectivamente, de acordo com envios do Ministério da Saúde)

Saiba como e onde se vacinar:

Portando documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência, qualquer idoso de 85 anos ou mais poderá se dirigir a um destes pontos de vacinação, a pé ou de carro, para quem preferir o sistema drive-thru:

Universidade Federal do Pará - Hangarzinho (próximo ao portão 2)



Escola de Enfermagem da Universidade Estadual do Pará (na João Paulo ll)

Unifamaz (na Visconde de Souza Franco)

Fibra (na Gentil Bittencourt)



Aldeia Cabana (avenida Pedro Miranda, próximo a travessa Lomas Valentinas)



Mangueirinho (na Augusto Montenegro, ao lado do Mangueirão)



Funbosque (em Outeiro)



UBS Maracajá e Carananduba (em Mosqueiro)



Colégio do Carmo ou Marinha (na Cidade Velha)



Escola Rotary (no bairro do Condor)



Cassazum (clube localizado na Duque de Caxias entre Pirajá e Perebebuí)

Leitos, oxigênio e medidas de prevenção

De acordo com o prefeito Edmilson Rodrigues, 60% do oxigênio disponível em Belém está sendo utilizado no momento e a empresa White Martins, responsável pela fabricação e distribuição, já garantiu que em caso de urgência na demanda mais 15% do total podem ser produzidos.

Quanto aos leitos, a a capital paraense conta com 30 leitos adicionais do Hospital Universitário Barros Barretos e 25 de um convênio com o Hospital Beneficente Portuguesa. Apesar da situação estar sob controle, Rodrigues pediu que os belenenses sigam respeitando as medidas de prevenção.

"Eu sei que é triste. Dói demais ver os bares fechando, ver os artistas sem fazer show, ver as pessoas deixando de ser divertir, de ter um lazer. Mas garanto que mais triste seria ver as pessoas morrendo asfixiadas como vimos em Manaus", recomendou.