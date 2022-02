Vacinação de crianças, adolescentes e adultos contra covid-19 prossegue em Marituba nesta segunda

No Município de Marituba, a vacinação de crianças e adultos prosseguirá de segunda (14) a sexta-feira (18), como repassa a Prefeitura. A vacinação pediátrica conta com aplicação da 1ª dose em crianças de 5 a 11 anos completos com ou sem deficiência permanente ou comorbidade.

A 1ª dose para jovens e adultos será destinada para pessoas a partir dos 12 anos completos; a 2ª dose, para quem recebeu a 1ª dose até 17 de janeiro de 2022; a 3ª dose ou dose de reforço será aplicada em pessoas a partir dos 18 anos completos e com quatro meses da aplicação da 2ª dose.

A 3ª dose ou dose adicional para imunocomprometidos: para pessoas que estejam imunocomprometidas com 28 dias da aplicação da 2ª dose. A 4ª dose será destinada a todos os indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos de idade que receberam três doses no esquema primário (duas doses e uma dose adicional), que deverá ser administrada a partir de quatro meses.

Confira os pontos e horários da vacinação em Marituba:

1. USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel)

Horário: 13h às 16h.

2. UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 - Bairro Decouville)

Horário: 7h às 16h.

3. USF José Coelho Serrão (Rua Da Sagre S/N. Bairro Boa Vista)

Horário: 13h às 16h.

4. USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba)

Horário: 9h às 15h30.

5. USF Adalúcio Calado (Praça Jarbas Passarinho S/N. Bairro Dom Aristides)

Horário: 13h às 16h.

6. UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz)

Horário: 08h às 16h.

7. USF União (Rua São Francisco S/N. Bairro União)

Horário: 13h às 16h.

8. USF Manoel Paiva (Tv. Oitava, Qd.08, nº13 – Agrovila São Pedro

Horário: 10h às 14h.

9. USF Celina Lameira (Rua São Francisco S/N – Bairro: Novo Horizonte

Horário: 13h às 16h

10. USF Uriboca (Rua do Uriboca S/N – Bairro: Uriboca)

Horário: 08 às 16h

11. USF São Francisco (Rua da Cerâmica S/N – Bairro: São Francisco)

Horário: 13h às 16h

12. USF Nova Marituba (Lot. Imperial S/N – Bairro: Nova Marituba)

Horário: 13h às 16h

13. USF Betânia (Pass: Cametá S/N – Bairro: Pedreirinha)

Horário: 13h às 16h

Observação: Na sexta-feira não haverá vacinação contra a Covid-19 na USF José Coelho Serrão.