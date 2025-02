Vacinação contra dengue não terá ampliação de público em Belém; entenda

Belém não terá ampliação do público-alvo para imunização da dengue. O Ministério da Saúde recomendou na última semana a ampliação do público-alvo das vacinas contra dengue e o remanejamento dos imunizantes entre os municípios para as doses que estavam próximas do vencimento.

VEJA MAIS

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), a orientação do Ministério da Saúde é para que os municípios que possuem doses de vacina contra Dengue que estejam com validade para os próximos dois meses, ampliem a faixa etária.

"O município de Belém não possui doses com essa validade, portanto, não poderá ampliar a faixa etária de oferta da vacina contra dengue. Assim, a Sesma segue vacinando crianças e adolescentes com idades de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias", informou a Sesma.